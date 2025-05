Infezioni da RSV nei bambini: costi elevati anche senza ricovero, lo studio con l’Università di Pisa

Written by admin• 12:48 pm• Attualità, Pisa

PISA- Uno studio europeo pubblicato sulla rivista Eurosurveillance evidenzia come le infezioni da virus respiratorio sinciziale (RSV) nei bambini sotto i 5 anni abbiano un significativo impatto economico anche quando non richiedono il ricovero ospedaliero. Tra i protagonisti della ricerca figura l’Università di Pisa.

La ricerca, svolta in cinque Paesi europei (Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna), ha messo in luce come le visite ripetute dal medico di base e l’assenteismo dal lavoro dei genitori costituiscano i principali costi sociali legati alle infezioni da RSV gestite a livello di assistenza primaria.

«Questi dati sono fondamentali per supportare le decisioni su nuove strategie di immunizzazione contro l’RSV nei bambini – spiega la professoressa Caterina Rizzo, docente di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa, coautrice dello studio. – Finora l’attenzione si era concentrata quasi esclusivamente sui costi ospedalieri, mentre il nostro studio dimostra che anche le forme gestite a casa o dal pediatra comportano un impatto economico rilevante.»

Lo studio ha coinvolto oltre 3.400 bambini con infezioni respiratorie acute, di cui circa un terzo positivo all’RSV. I dati, raccolti tra il 2020 e il 2023, evidenziano significative differenze nei costi tra i Paesi: le spese sanitarie per caso vanno da 97 euro nei Paesi Bassi a 300 euro in Spagna, mentre l’assenteismo lavorativo dei genitori genera costi medi compresi tra 454 euro nel Regno Unito e 994 euro in Belgio.

In Italia, l’Università di Pisa ha contribuito raccogliendo dati tramite pediatri di libera scelta in cinque regioni (Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Lombardia), oltre a coordinare localmente lo studio, supervisionare la ricerca e analizzare i risultati in collaborazione con i partner europei.

«La pubblicazione arriva in un momento decisivo, con l’introduzione di nuovi strumenti di immunizzazione contro l’RSV, come anticorpi monoclonali e vaccini materni – conclude Rizzo. – Avere dati affidabili sull’impatto economico complessivo è essenziale per valutarne la sostenibilità e l’effetto sulle famiglie e sui sistemi sanitari.»

