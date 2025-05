Pisa, modifiche a viabilità e sosta in via Benedetto Croce il 28 e 29 maggio per lavori di Acque

Written by admin• 1:42 pm• Attualità, Pisa

PISA- Il Comune di Pisa comunica che, per consentire l’esecuzione di interventi a cura di Acque S.p.A., mercoledì 28 e giovedì 29 maggio saranno attive modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in via Benedetto Croce.

Nel dettaglio, dalle ore 8.00 del 28 maggio fino alle 18.00 del 29 maggio, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra via Turati e piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà anche in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sarà comunque possibile transitare su via Benedetto Croce fino all’intersezione con via Queirolo, con obbligo di svolta a sinistra. I veicoli autorizzati alla ZTL e muniti di regolare permesso potranno invece svoltare a destra in via Turati.

Durante l’intero periodo dei lavori sarà garantita la presenza di personale addetto alla gestione del traffico (movieri) per agevolare la circolazione.

Last modified: Maggio 26, 2025