Pisa, Fossi (Pd): “Chiarezza su quanto accaduto alla stazione”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Fossi, Deputato PD e e segretario del Pd Toscana.

«Quanto accaduto ieri sera alla stazione di Pisa, dove un consigliere comunale del Pd è stato fermato e identificato dopo aver espresso solidarietà a chi manifestava pacificamente, è un episodio su cui è necessario fare piena chiarezza. Anche per evitare strumentalizzazioni sull’operato delle Forze dell’Ordine, chiamate ogni giorno a gestire situazioni complesse di ordine pubblico».

Lo afferma il deputato e segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, che aggiunge: «Il clima politico e sociale è sempre più teso e il Governo Meloni non sembra in grado di gestirlo. Quando il presidente del Consiglio arriva a rivendicare addirittura il Nobel per la Pace per un capo di Stato come Trump, che ha bombardato sette Paesi in tredici mesi, è inevitabile che molti cittadini, sinceramente impegnati per la pace, sentano il dovere di manifestare contro le guerre».

