USL Toscana nord ovest: chiarimenti e scuse per il disguido negli appuntamenti al distretto di Fornacette

FORNACETTE – In merito agli articoli apparsi sulla stampa locale relativi alla chiusura di alcuni servizi sanitari in occasione della festività patronale di San Faustino a Pontedera, l’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con i cittadini per il disagio e conferma che tutti gli utenti coinvolti sono già stati contattati per la riprogrammazione degli appuntamenti nel più breve tempo possibile.

Sono inoltre state impartite nuove disposizioni interne per correggere la procedura che ha generato l’inconveniente, così da evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

L’Azienda precisa che l’errore ha riguardato solo il distretto sanitario di Fornacette, dove, a causa di una mancata sincronizzazione tra le agende e il calendario festivo, sono stati fissati appuntamenti in una giornata di chiusura.

Nessun disguido, invece, ha interessato l’ospedale di Pontedera, dove i servizi essenziali e le urgenze sono rimasti regolarmente attivi come previsto nei giorni festivi.

Ottobre 10, 2025