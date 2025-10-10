Riparte ad ottobre a San Giuliano “Nati per leggere”

Written by admin• 4:58 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Ripartono gli incontri di “Nati per leggere…in biblioteca”, la serie di appuntamenti finalizzati ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni alla scoperta del piacere e dell’importanza della lettura.

Primo appuntamento martedì 21 ottobre dalle ore 16:30 alle 17:30, presso lo spazio lettura “Peppino Impastato” della Biblioteca comunale “Uliano Martini” di San Giuliano Terme. Il calendario completo prevede altri appuntamenti nei prossimi mesi: il 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre, 13 e 20 gennaio, 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo.

San Giuliano Terme aderisce alla rete Bibliolandia, digitando conbibliolandia.comperio.it è possibile visitare il sito e consultare il catalogo di tutte le biblioteche della Rete, vedere gli ultimi arrivi, leggere recensioni e avvisi e accedere al blog. Accedendo alla pagina personale è possibile controllare, rinnovare i prestiti e prenotare libri da casa. Inoltre la biblioteca comunale aderisce alla rete Bibliocoop, presso lo spazio soci Coop di Arena Metato, una sezione distaccata della Biblioteca Comunale di San Giuliano terme gestita da volontari. Alla Bibliocoop di Arena Metato sarà possibile prendere in prestito o prenotare non solo i libri presenti, ma anche tutti quelli del circuito Bibliolandia.

Tra gli utili servizi dei quali si può fruire, c’è MLOL (MediaLibraryOnLine), la biblioteca digitale multimediale che permette di consultare gratuitamente, e non, risorse come quotidiani e riviste, e-books, musica, banche dati, video, immagini, audiolibri, corsi a distanza, ecc. Possono usarlo tutti gli iscritti delle biblioteche della Rete Bibliolandia, dopo essersi recati in biblioteca per richiedere l’attivazione del proprio accesso personale.

Ovviamente la rete dei prestiti è disponibili anche recandosi in loco. La biblioteca comunale di San Giuliano Terme si trova in via Niccolini al numero civico 40, ed è aperta dal lunedì al sabato con orario 8:30-13:30, con aperture pomeridiane il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 alle 18.

