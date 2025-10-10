Autolinee Toscane: azioni legali contro i veicoli in sosta vietata che hanno bloccato i bus a Cisanello

Written by admin• 1:53 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Autolinee Toscane comunica di aver incaricato il proprio ufficio legale di valutare azioni in sede civile e penale nei confronti dei proprietari dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta che, nella mattinata di oggi, 10 ottobre 2025, hanno ostacolato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico a Pisa.

L’episodio si è verificato intorno alle 11:00 presso la rotatoria dell’ospedale di Cisanello, dove la presenza di auto in sosta irregolare ha bloccato tre autobus: due della Linea 13 e uno della Linea 1+.

I mezzi sono rimasti fermi per circa un’ora, riprendendo la marcia solo dopo l’intervento del personale di Autolinee Toscane, che ha assistito gli autisti nelle manovre di uscita.

Per evitare ulteriori disagi, l’azienda ha dovuto inoltre presidiare la rotatoria con propri dipendenti, deviando temporaneamente i bus verso il Pronto Soccorso invece che al capolinea.

Autolinee Toscane ribadisce che simili comportamenti compromettono un servizio pubblico essenziale e si riserva di perseguire con fermezza ogni responsabilità.

