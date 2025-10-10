Autolinee Toscane: azioni legali contro i veicoli in sosta vietata che hanno bloccato i bus a Cisanello

PISA – Autolinee Toscane comunica di aver incaricato il proprio ufficio legale di valutare azioni in sede civile e penale nei confronti dei proprietari dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta che, nella mattinata di oggi, 10 ottobre 2025, hanno ostacolato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico a Pisa.
L’episodio si è verificato intorno alle 11:00 presso la rotatoria dell’ospedale di Cisanello, dove la presenza di auto in sosta irregolare ha bloccato tre autobus: due della Linea 13 e uno della Linea 1+.
I mezzi sono rimasti fermi per circa un’ora, riprendendo la marcia solo dopo l’intervento del personale di Autolinee Toscane, che ha assistito gli autisti nelle manovre di uscita.
- Un bus della Linea 13 è rimasto bloccato dalle 11:04 alle 12:10
- Un secondo bus della Linea 13 dalle 11:19 alle 12:04
- Il bus della Linea 1+ dalle 11:10 alle 12:15
Per evitare ulteriori disagi, l’azienda ha dovuto inoltre presidiare la rotatoria con propri dipendenti, deviando temporaneamente i bus verso il Pronto Soccorso invece che al capolinea.
Autolinee Toscane ribadisce che simili comportamenti compromettono un servizio pubblico essenziale e si riserva di perseguire con fermezza ogni responsabilità.