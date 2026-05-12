“Urban Voices”, a Pontedera moda streetwear, arte e musica invadono il centro città

Written by Redazione• 12:54 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Una sfilata urbana tra moda, arte, musica e cittadinanza attiva animerà il centro di Pontedera sabato 16 maggio a partire dalle ore 21 con Urban Voices, evento promosso dall’Ipsia Pacinotti nell’ambito del progetto Contaminazioni.

La manifestazione si svolgerà tra Corso Matteotti e piazza Curtatone e vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi quarte dell’indirizzo “Made in Italy”, che presenteranno trenta giacche streetwear originali e vintage reinterpretate creativamente.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano delle Arti e realizzato in collaborazione con Comune di Pontedera, Fondazione per la Cultura Pontedera e associazione Tempo Reale di Firenze, nasce dalla rielaborazione artistica dei contenuti emersi dalla mostra Banksy and Friends, visitata dagli studenti nei mesi scorsi al Palp.

La sfilata partirà dal Palazzo Comunale per attraversare Corso Matteotti fino ad arrivare in piazza Curtatone. I capi saranno arricchiti da accessori e inserti tecnologici realizzati dagli studenti dell’indirizzo manutentori.

La serata proseguirà con una video installazione proiettata sulla facciata della chiesa del Crocifisso, dedicata alla città di Pontedera e ai temi dell’identità e dell’inclusione, attraverso immagini realizzate dagli stessi studenti.

Ad accompagnare l’evento saranno musiche originali, sonorità urbane e un dj set, sempre curati dagli alunni dell’istituto. In programma anche una performance di danza ispirata a West Side Story, anticipazione dello spettacolo che l’Ipsia presenterà a giugno al Teatro Era.

“L’invito che facciamo alla cittadinanza è quello di partecipare – sottolinea l’assessore alle politiche educative e alla cultura Francesco Mori –. Sarà una serata particolare, dal forte impatto creativo, ma anche un’occasione per valorizzare l’impegno e il lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti coinvolti nel progetto”.

Last modified: Maggio 12, 2026