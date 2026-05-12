Auto storiche protagoniste a Santa Croce: successo per il primo raduno “Santa Cruz”

Written by Redazione• 12:53 pm• Santa Croce sull'Arno, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

SANTA CROCE SULL’ARNO– Venticinque auto storiche selezionate si sono date appuntamento domenica a Santa Croce sull’Arno per il primo raduno “Santa Cruz”, organizzato dal Club Automobilistico “La Gherardesca”.

Nonostante il meteo non favorevole, la manifestazione si è svolta regolarmente tra motori, paesaggi del territorio e tappe all’insegna della convivialità. Dopo il ritrovo iniziale e la colazione, gli equipaggi sono partiti in direzione Poggio Adorno, dove è stata prevista una sosta alla Villa Vettori Bargagli per aperitivo e fotografie.

Il percorso è poi proseguito attraverso l’oasi naturale fino alla MPG industria conciaria, tappa particolare e inconsueta per un evento dedicato alle auto d’epoca. La visita all’azienda, guidata dalle sorelle Giardi, è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti.

“È stata una sfida che abbiamo voluto raccogliere e che abbiamo vinto – ha commentato il presidente del Club, Giancarlo Catarsi – grazie all’impegno che mettiamo in tutte le nostre iniziative”.

Catarsi ha sottolineato anche il sostegno ricevuto dall’amministrazione comunale, con la partecipazione del sindaco e del vicesindaco, oltre alla collaborazione degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

“La soddisfazione più grande – conclude – è aver costruito qualcosa che possa durare negli anni a venire”.

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Last modified: Maggio 12, 2026