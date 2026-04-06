Written by Aprile 6, 2026 11:38 am Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Uomo colpito da malore sul suo scooter, va in arresto cardiaco

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Dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare il cuore è tornato a battere. L’uomo è stato trasportato in codice rosso a Cisanello

PISA – Momenti di grande apprensione nella giornata di domenica 5 Aprile intorno alle ore 13 al campo sportivo Zara Mortellini, in via del Viadotto, dove un uomo di circa 40 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo un improvviso malore mentre si trovava in sella al proprio scooter.

Secondo una prima ricostruzione, il 40enne avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore, cadendo a terra a velocità molto ridotta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: all’arrivo dei primi soccorritori, infatti, l’uomo era in arresto cardiaco.

Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei presenti e dei sanitari del 118, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo alcuni minuti, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, dove è attualmente ricoverato. Restano da chiarire le cause del malore che ha provocato la caduta.

Last modified: Aprile 6, 2026
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