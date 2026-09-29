Da Gaza a Pisa, Engy Abdelal potrà riprendere gli studi all’Università

Written by Redazione• 11:19 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Dopo undici mesi di tentativi per lasciare Gaza, Engy Abdelal è arrivata a Pisa. Ha 28 anni e per oltre un anno ha raccontato la guerra e la vita quotidiana nella Striscia attraverso articoli pubblicati da L’Espresso. Ora si iscriverà al corso di laurea magistrale in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa.

A rendere possibile il suo arrivo è stata una mobilitazione che ha coinvolto la redazione del settimanale e una rete di persone impegnate a trovare una via per consentirle di proseguire gli studi in Italia. Un ruolo importante lo ha avuto la giornalista Federica Bianchi, che era entrata in contatto con Engy a Gaza e ne aveva accompagnato i racconti sulle pagine de L’Espresso. La ricerca di una soluzione ha infine incontrato la disponibilità dell’Ateneo pisano ad accoglierla.

Con Engy salgono a sei gli studenti palestinesi accolti dall’Università di Pisa nell’ultimo anno. Alla fine del 2025 erano arrivati Aya, Ahmed, Muawiya, Mohammed e Naba, attraverso iniziative di cooperazione internazionale e corridoi universitari sostenuti dall’Ateneo.

«L’arrivo di Engy è un altro risultato concreto dell’impegno dell’Università di Pisa per trasformare la solidarietà verso gli studenti e le studentesse palestinesi in opportunità concrete di studio e di futuro», afferma Giovanni Federico Gronchi, prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali. L’obiettivo, aggiunge, è accompagnarla nell’ingresso nella comunità universitaria e permetterle di sviluppare liberamente il proprio percorso personale e professionale.

Last modified: Settembre 29, 2026