SEPI, Trapani contro l’ipotesi di un secondo dirigente: “Prima personale e lotta all’evasione”

Written by Redazione• 12:14 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani, Consigliere regionale (PD).

La possibile revisione della pianta organica di SEPI, attesa all’Assemblea dei soci del 13 ottobre, accende lo scontro politico a Pisa. Matteo Trapani, consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Controllo e garanzia sulle società partecipate del Comune, contesta l’ipotesi di assumere un secondo dirigente a tempo indeterminato.

«Per anni a SEPI sono mancate le risorse per assumere personale, investire nella formazione e nelle strumentazioni e riconoscere progressioni professionali ai dipendenti. Adesso, improvvisamente, si trovano i soldi per un altro super dirigente», afferma Trapani, che chiede al sindaco Michele Conti di spiegare costi e ragioni della scelta.

Secondo il consigliere, la priorità dovrebbe essere rafforzare la riscossione e il contrasto all’evasione, anche per ridurre il peso della TARI su famiglie e imprese. «SEPI ha operato per anni con un unico dirigente: perché oggi sarebbe indispensabile assumerne un secondo? Servono più persone impegnate nella riscossione, più tecnologia e controlli efficaci», sostiene.

Trapani chiede infine una valutazione complessiva delle necessità della società prima di modificare l’organico: «Le priorità devono essere i servizi, il personale e gli investimenti, non l’aumento delle posizioni dirigenziali».

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Last modified: Settembre 29, 2026