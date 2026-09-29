Lutto nella famiglia nerazzurra: è morto il padre di Lusuardi

PISA – Lutto in casa nerazzurra. E’ scomparso il padre del Mateus Lusuardi. Il Pisa Sporting Club in una nota stampa “è profondamente al difensore nerazzurro, colpito dalla prematura scomparsa dell’amato padre“.
In questo doloroso momento “il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, esprime vicinanza e affetto alla famiglia Lusuardi e al caro Mateus“.
Ovviamente anche la redazione di Pisanews si unisce alla più sincere condoglianze alla famiglia Lusuardi.Last modified: Settembre 29, 2026