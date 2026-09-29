Il lupo torna nel territorio: a Treggiaia una serata per conoscerlo

Written by Redazione• 11:07 am• Pontedera, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA- Come si comporta il lupo? Come si sposta e quali precauzioni è utile adottare nelle aree in cui è presente? Se ne parlerà venerdì 2 ottobre alle 21 al Circolo Arci I Fabbri, in via delle Colline per Legoli a Treggiaia, durante l’incontro pubblico “Il lupo è tornato. Conosciamolo insieme”.

La serata è organizzata dalla Consulta di frazione Treggiaia-I Fabbri, con il patrocinio del Comune di Pontedera, per offrire ai cittadini informazioni sulla presenza del lupo e un’occasione di confronto con gli esperti.

Dopo i saluti dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Puccinelli e del maresciallo capo Andrea Guerrieri, comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Pontedera, interverranno il biologo naturalista Marco del Frate, consulente del Parco di San Rossore sui grandi mammiferi, e Duccio Berzi, della task force lupo della Regione Toscana.

«Parlare del lupo significa parlare del nostro territorio e del rapporto tra comunità e ambiente», sottolinea Puccinelli. «L’informazione e la conoscenza sono strumenti fondamentali».

Last modified: Settembre 29, 2026