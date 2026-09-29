Libri, musica e danza nei Musei nazionali di Pisa. Domenica ingresso gratuito

Written by Redazione• 11:01 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dal 2 al 4 ottobre i Musei nazionali di Pisa ospitano incontri, spettacoli e iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il fine settimana si chiuderà con l’ingresso gratuito nei quattro musei domenica 4 ottobre, prima domenica del mese.

Si comincia venerdì 2 ottobre alle 12 al Museo delle Navi Antiche con la presentazione del volume I 20 capolavori dei Musei Nazionali di Pisa, alla presenza del direttore Massimo Dadà. L’incontro fa parte degli appuntamenti del Pisa Book Festival ospitati dal museo e da Palazzo Reale.

Alle 17, il Museo di San Matteo accoglierà Quando i cieli parlano, concerto dedicato all’eredità di San Francesco. Il pianista Francesco Nicolosi e la voce narrante dello scrittore Arnaldo Colasanti intrecceranno musiche di Bach, Händel, Rossini e altri compositori con testi tratti dai Fioretti.

Sabato 3 ottobre alle 11, al Museo di Palazzo Reale, la danza racconterà Le donne di Puccini: lo spettacolo di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, con regia e coreografia di Flavia Bucciero, ripercorre la vita del compositore attraverso le figure femminili che l’hanno segnata.

Per entrambi gli spettacoli l’ingresso è compreso nel biglietto del museo, da 5 euro. Domenica 4 ottobre alle 11, al Museo di San Matteo, il professor Marco Collareta terrà inoltre la conferenza gratuita Vita, morte e miracoli. L’immagine di Francesco nel museo di Pisa. Il programma della rassegna è disponibile su musicaedanza.it.

Last modified: Settembre 29, 2026