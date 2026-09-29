Censimento 2026, a Pisa coinvolte 2.155 famiglie: si parte il 5 ottobre

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PISA- Prenderà il via lunedì 5 ottobre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. A Pisa la rilevazione interesserà 2.155 famiglie selezionate da Istat, che saranno coinvolte attraverso la modalità da Lista. A livello nazionale parteciperanno circa un milione di famiglie in 2.529 Comuni.

Il Censimento si svolge ogni anno dal 2018 e permette di aggiornare le informazioni sulle caratteristiche della popolazione e delle abitazioni. Per le famiglie selezionate, partecipare è un obbligo di legge.

Chi ha bisogno di assistenza può rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione, presso l’Anagrafe in piazza della Fornace 3, a Riglione. Sono disponibili postazioni internet e il supporto di un operatore. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni si può chiamare lo 050 3161398 o scrivere a censimento@comune.pisa.it. Dal 5 ottobre al 23 dicembre sarà attivo anche il numero Istat 1510, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.

Last modified: Settembre 29, 2026