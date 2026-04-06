Al Teatro Nuovo di Pisa due spettacoli molto attesi: “Affogo” ed “Ero”

Written by Redazione• 12:00 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Rassegna “Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo” prosegue il 9 aprile al Teatro Nuovo di Pisa, ore 21 con “Affogo” di Dino Lopardo.

L’opera indaga le zone oscure dell’adolescenza, dove sogni e fragilità si intrecciano con una violenza spesso invisibile. Al centro c’è Nicholas, giovane sospeso tra vittima e carnefice, cresciuto in un ambiente familiare opprimente e segnato da un trauma che ha trasformato il suo sogno – diventare campione di nuoto – in una paura profonda. Lo spettacolo esplora temi come bullismo, identità e difficoltà emotive, mostrando come aggressività e dolore possano nascere dalle stesse insicurezze. Con uno stile tragicomico e disturbante, Affogo porta in scena un viaggio intenso nelle contraddizioni umane, dove il confine tra colpa e vulnerabilità si fa sempre più sottile.

L’11 aprile alle 21 il palco del Teatro Nuovo accoglie “Ero“, scritto, diretto e interpretato da César Brie, figura centrale del teatro internazionale. Lo spettacolo è un viaggio nelle pieghe dell’esistenza, dove parole universali come amore, dolore, giovinezza e vecchiaia si rivelano per ciò che sono: contenitori di storie personali, volti, gesti e ricordi. Ero è un ritorno, un attraversamento della memoria che invita lo spettatore a “tornare a casa”, a riconoscersi nelle proprie storie e in quelle degli altri. A chi desidera andare oltre la visione e avvicinarsi al processo creativo, il Teatro Nuovo di Pisa propone anche un workshop intensivo condotto da César Brie, in programma dal 9 al 12 aprile. Per info e iscrizioni è possibile visitare la pagina “formazione – workshop” del sito del Teatro Nuovo.

Affogo | 9.04.2026 | ore 21:00 | Teatro Nuovo di Pisa

biglietto unico 10€ acquistabile online su Ciaotickets.com oppure presso la biglietteria del Teatro (mart 10– 13, giov 16 – 19 e un’ora prima degli spettacoli)

Ero | 11.04.2026 | ore 21:00 | Teatro Nuovo di Pisa

biglietto intero 18 | convenzionati 15€ | personale scolastico e dip. UNIPI 13€ | studenti 10€ | soci uicpi 15€+ accompagnatore gratuito

info: teatronuovopisa@gmail.com – Tel. +39 392 3233535

Last modified: Aprile 6, 2026