Università. Nuove lauree triennali nelle professioni sanitarie

Written by admin• 6:54 pm• Cultura, Pisa

Le iscrizioni al concorso scadono il 26 agosto 2025

PISA – La Scuola di medicina dell’Università di Pisa, diretta dal Prof. Emanuele Neri, ha attivatotre nuove lauree triennali nelle professioni sanitarie. Educatore Professionale, TecnicoAudiometrista e Tecnico di Neurofisiopatologia, che si vanno ad aggiungere alle dieci già presenti nel nostro Ateneo.

“Il lavoro di sinergia e collaborazione tra Università e Ordine, ha determinato questo ottimo risultato, che garantisce un forte legame tra mondo accademico e realtà professionale territoriale. Come Ordine, riteniamo fondamentale promuovere una formazione universitaria che rispecchi le esigenze concrete del territorio e valorizzi le professioni sanitarie nella loro piena autonomia, responsabilità e dignità professionale”, ha dichiarato la Presidente dott.ssa Cristiana Baggiani, coadiuvata dalla dott.ssa Michela Franceschini e dal dott. Lorenzo Conti.

Le iscrizioni al concorso scadono il 26 agosto 2025, tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Università: www.studenti.unipi.it

I corsi di studio Attualmente attivi

Dietista

Educatore professionale

Igienista dentale

Logopedista

Podologo

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Tecnico audiometrista

Tecnico audioprotesista

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecnico di laboratorio biomedico

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico sanitario di radiologia medica

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Le professioni aderenti all’Ordine di Pisa Livorno Grosseto

Last modified: Agosto 19, 2025