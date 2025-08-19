Università. Nuove lauree triennali nelle professioni sanitarie

Le iscrizioni al concorso scadono il 26 agosto 2025
PISA – La Scuola di medicina dell’Università di Pisa, diretta dal Prof. Emanuele Neri, ha attivatotre nuove lauree triennali nelle professioni sanitarie. Educatore Professionale, TecnicoAudiometrista e Tecnico di Neurofisiopatologia, che si vanno ad aggiungere alle dieci già presenti nel nostro Ateneo.
“Il lavoro di sinergia e collaborazione tra Università e Ordine, ha determinato questo ottimo risultato, che garantisce un forte legame tra mondo accademico e realtà professionale territoriale. Come Ordine, riteniamo fondamentale promuovere una formazione universitaria che rispecchi le esigenze concrete del territorio e valorizzi le professioni sanitarie nella loro piena autonomia, responsabilità e dignità professionale”, ha dichiarato la Presidente dott.ssa Cristiana Baggiani, coadiuvata dalla dott.ssa Michela Franceschini e dal dott. Lorenzo Conti.
Le iscrizioni al concorso scadono il 26 agosto 2025, tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Università: www.studenti.unipi.it
I corsi di studio Attualmente attivi
Dietista
Educatore professionale
Igienista dentale
Logopedista
Podologo
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico di laboratorio biomedico
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
