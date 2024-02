Università di Pisa: stanziati 120.000 euro per sostenere la ripresa dell’attività di ricerca dopo il congedo obbligatorio per maternità

Scritto da admin• 5:01 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’Università di Pisa ha adottato una misura straordinaria stanziando 120.000 euro come contributo per sostenere la ripresa dell’attività di ricerca dopo il congedo obbligatorio per maternità o paternità alternativa.



Questa iniziativa, unica nel panorama accademico italiano, è stata approvata dal Senato accademico il 9 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza dell’11 febbraio.

Il finanziamento, suddiviso in quote individuali di 10.000 euro, è destinato a professori, ricercatori e ricercatrici a tempo determinato che torneranno in servizio nel 2024 dopo il periodo di congedo obbligatorio. La prorettrice Benedetta Mennucci evidenzia l’importanza di questa iniziativa nell’ambito delle politiche di riduzione del gender gap, auspicando che possa essere un esempio per altri atenei.

La delegata alle pari opportunità, Renata Pepicelli, sottolinea il persistente problema di disequilibrio di genere, soprattutto nelle materie STEM e nelle posizioni apicali, e auspica che questa misura contribuisca a accelerare il cambiamento culturale. Il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone evidenzia l’importanza di iniziative che riducano gli svantaggi oggettivi, considerando questa misura come un passo significativo nella giusta direzione.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 9, 2024