“Pisa in 3D”: il nuovo tour virtuale alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche della città e delle sue attività commerciali

Written by Redazione• 2:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Monumenti, murales, siti storici e artistici, luoghi iconici e imperdibili della città sono tutti a portata di click con il nuovo Tour virtuale e tridimensionale “Pisa in 3D”. Il progetto è realizzato da Confcommercio Pisa attraverso la rete di imprese Vivere Pisa, in seguito all’aggiudicazione del bando del progetto Meta-Dest (destinazione multi piattaforma per l’innovazione del Turismo) co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 che vede capofila la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa, ed è già disponibile online www.viverepisa.it. Le riprese sono realizzate da Dronart, azienda specializzata nella realizzazione di video aziendali, riprese con drone e tour virtuali in 3D ad altissima definizione.

“L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Pisa e il suo tessuto commerciale, offrendo a cittadini, turisti e visitatori uno strumento innovativo per conoscere la città e le sue attività di vicinato, in Italia il Turismo sviluppa il 13% del Pil nazionale e abbiamo sempre più bisogno di strumenti in grado di sviluppare una visione sinergica delle città proprio come questo” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Le nuove tecnologie sono fondamentali per promuovere il nostro territorio e questo progetto si inserisce all’interno di complesso di iniziative che come amministrazione stiamo realizzando, come i nuovi totem e la cartellonistica turistica, utilissimi per visitare tutto l’asse commerciale e la sua rete di attività di vicinato, di ristorazione e ricettive che grazie a questo strumento è possibile esplorare” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“Tra gli obiettivi di questo progetto c’è proprio l’attrazione dei flussi turistici sull’intero asse che va dalla Stazione centrale a Piazza dei Miracoli, mettendo a disposizione informazioni sui monumenti più importanti e la possibilità di acquistare esperienze funzionali al prolungamento della permanenza in citta” spiega il presidente di Vivere Pisa Maurizio Nardi.

“Con questo tour virtuale uniamo l’innovazione tecnologica alla valorizzazione economica del territorio, offrendo una vetrina digitale interattiva. Il progetto Interreg Meta-Dest dimostra come le risorse europee possano tradursi in strumenti concreti a supporto delle imprese e del turismo di prossimità. La nostra visione strategica punta sulla digitalizzazione come leva fondamentale per accrescere la competitività dell’area vasta. Continueremo a sostenere queste sinergie territoriali per guidare lo sviluppo economico verso modelli moderni e integrati” dichiara il presidente di Fondazione ISI Valter Tamburini.

Un progetto innovativo che consente di esplorare il centro storico della città attraverso un’esperienza immersiva e interattiva, accessibile da computer, tablet e smartphone prima, durante o dopo la visita, in un vero e proprio tour che partendo dalla stazione centrale arriva in Piazza Duomo attraversando il centro storico.

Il tour consente un’esplorazione virtuale in 3D di oltre 50 luoghi di interesse del centro, attraverso una navigazione intuitiva con visuale immersiva a 360° e descrizioni audio disponibili in italiano e inglese, per rendere l’esperienza accessibile anche ai visitatori internazionali.

Basta un semplice click per avere la possibilità di consultare contenuti multimediali e informazioni di approfondimento con dettagli storici sui luoghi di interesse. Il tour contiene inoltre un’apposita sezione dedicata ai negozi di vicinato, attività commerciali e pubblici esercizi mappati in prossimità dei siti, per consentire al visitatore di conoscere e scoprire i negozi di prossimità ed alcuni dei locali più caratteristici della città, che avranno in questo modo a disposizione una vera e propria vetrina virtuale. Un’importante occasione di valorizzazione del tessuto commerciale integrato con le bellezze storiche e artistiche più visitate e cliccate.

Last modified: Luglio 15, 2026