Pisa entra nella rete dei “Comuni amici delle tartarughe marine”: firmato il protocollo con Legambiente

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PISA – Il Comune di Pisa entra ufficialmente nella rete nazionale dei “Comuni amici delle tartarughe marine”. È stato sottoscritto oggi a Palazzo Gambacorti il protocollo d’intesa tra il Comune e Legambiente per la tutela della Caretta caretta e degli habitat costieri.

L’accordo è stato firmato dall’assessora all’ambiente Elena Del Rosso e dalla presidente del Circolo Legambiente Pisa Eleonora Mizzoni. L’adesione rientra nel progetto europeo Life Turtlenest, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, che punta alla conservazione della specie e alla salvaguardia degli habitat costieri attraverso una gestione sostenibile delle spiagge e la tutela delle aree di nidificazione lungo le coste del Mediterraneo occidentale.

Per il litorale pisano si tratta del riconoscimento di un percorso avviato da anni per la tutela della biodiversità marina. Dal 2019, infatti, il Comune di Pisa è impegnato nel monitoraggio della Caretta caretta e nella protezione dei siti di nidificazione, in collaborazione con i volontari di Legambiente, istituzioni, enti scientifici e cittadini.

«Oggi è una giornata importante per Pisa – dichiara l’assessora all’ambiente Elena Del Rosso –. Con la firma di questo protocollo compiamo un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del nostro patrimonio naturale. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma il risultato di un lavoro iniziato anni fa e, soprattutto, l’assunzione di un impegno per il futuro».

Del Rosso ricorda anche i risultati raggiunti negli ultimi anni. «Il litorale pisano ha dimostrato di essere un ambiente sempre più favorevole alla nidificazione della Caretta caretta. I nidi rinvenuti nel 2023 e nel 2025 hanno consentito la nascita di oltre duecento piccole tartarughe che hanno raggiunto il mare grazie al lavoro di tutela svolto da tutti i soggetti coinvolti».

Proprio nei giorni scorsi, aggiunge l’assessora, è stato individuato un nuovo nido presso il Bagno Calypso, attualmente monitorato e protetto in attesa della schiusa. «È un evento che ci riempie di soddisfazione ma che, allo stesso tempo, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a proteggere questi habitat con attenzione e responsabilità».

Il protocollo, della durata di 5 anni, impegna il Comune di Pisa ad adottare e promuovere azioni concrete per la tutela della biodiversità marina e degli habitat costieri. Tra gli obiettivi ci sono il rispetto della normativa a tutela del mare e del litorale, la promozione della pulizia manuale delle spiagge, la conservazione degli ecosistemi dunali, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico nelle ore notturne.

L’accordo prevede anche attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e gestori degli stabilimenti balneari, oltre alla collaborazione con i referenti territoriali del progetto Life Turtlenest per la tutela dei siti di nidificazione della Caretta caretta presenti sul litorale.

Legambiente affiancherà il Comune nelle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla tutela delle tartarughe marine e della biodiversità, valorizzando il riconoscimento di “Comune amico delle tartarughe marine” e promuovendo gli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa “Lidi amici delle tartarughe”.

«Per questa amministrazione – conclude Del Rosso – la sostenibilità non è uno slogan, ma un insieme di scelte concrete che migliorano la qualità dell’ambiente e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone. Questo protocollo si aggiunge ad altri importanti impegni assunti dal Comune di Pisa, come la Carta di Partenariato Pelagos, il percorso della Bandiera Blu e la collaborazione con Plastic Free».

Last modified: Luglio 15, 2026