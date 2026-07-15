Sabato 18 luglio l’inaugurazione del nuovo Ponte ciclopedonale di San Piero con una pedalata che parte dal centro di Pisa

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PISA – Sabato 18 luglio il Comune di Pisa inaugura il nuovo Ponte ciclopedonale di San Piero che unisce il Parco di San Rossore, in zona Cascine Nuove, con la sponda opposta dell’Arno a San Piero a Grado, dove si ricollega alla ciclopista del Trammino. Per l’occasione il Comune, in collaborazione con Pisamo, organizza una pedalata, aperta alla cittadinanza e alle associazioni, che parte dal Parco Stampace in centro a Pisa e arriva al nuovo ponte.

Sabato prossimo il ritrovo è alle ore 9.30 all’ingresso del Parco Stampace, in Largo Uliano Martini, lato via Nino Bixio, per la partenza della biciclettata che, attraverso la Ciclopista del Trammino, permetterà di arrivare a San Piero a Grado. La pedalata è organizzata con la partecipazione delle associazioni sportive cittadine.

Alle ore 10.45 è previsto l’arrivo al Ponte di San Piero e l’attraversamento inaugurale. Una volta raggiunta la sponda di San Rossore, nell’are verde a fianco della rampa, si terranno gli interventi istituzionali da parte di Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Alberto Giovannelli, presidente di Pisamo e Alessandro Fiorindi, direttore di Pisamo. La cittadinanza è invitata a partecipare alla biciclettata e al momento inaugurale al Ponte di San Piero. Per chi desidera raggiungere il ponte in auto, si consiglia di passare lato Parco di San Rossore, percorrendo via delle Lenze e raggiungendo la zona delle Cascine Nuove, per lasciare l’auto. All’arrivo della biciclettata sarà offerto un piccolo rinfresco e sarà a disposizione di tutti gli interessati la pubblicazione di Alessandro Moretti, appassionato e ricercatore storico di San Rossore, dal titolo “San Rossore che unisce…“, realizzata con il contributo di Pisamo, che ripercorre la storia di “Ponti e passerelle sull’Arno tra Cascine Nuove e San Piero a Grado.”

Last modified: Luglio 15, 2026