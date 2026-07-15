Rifiuti, la tariffazione puntuale arriva anche a Cisanello e Pisanova: nuovi cassonetti intelligenti per l’indifferenziato

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PISA – Dopo Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno, Porta a Lucca e I Passi, la sperimentazione per la misurazione dei rifiuti indifferenziati si estende anche ai quartieri di Cisanello e Pisanova. L’obiettivo del Comune di Pisa è arrivare progressivamente all’applicazione della tariffazione puntuale su tutto il territorio comunale.

Il nuovo sistema, avviato a partire dal 2025 e destinato a estendersi gradualmente nel corso del 2026, si basa sul principio “chi meno inquina meno paga”: saranno misurati i conferimenti di rifiuto indifferenziato delle singole utenze, così da favorire una raccolta differenziata più corretta e una riduzione del secco residuo.

A Cisanello e Pisanova la sperimentazione partirà entro il mese di ottobre e riguarderà esclusivamente i rifiuti indifferenziati. Il porta a porta sarà sostituito da cassonetti intelligenti ad accesso controllato, dotati di bocca volumetrica da 40 litri e apribili tramite tessera, che sarà consegnata ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI.

Resterà invece invariata la raccolta differenziata di carta, organico e multimateriale, che continuerà con il sistema porta a porta, mentre il vetro continuerà a essere conferito nelle campane stradali.

Con l’avvio del nuovo sistema, i bidoni condominiali per l’indifferenziato saranno rimossi e i mastelli unifamiliari non verranno più raccolti. Per le utenze unifamiliari sarà sospeso anche il ritiro dedicato di pannolini e pannoloni, che dovranno essere conferiti nei nuovi contenitori stradali. I rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, con l’invito a ridurre il più possibile il numero dei conferimenti.

Il Comune annuncia anche controlli specifici e capillari sulla raccolta differenziata, sia per le utenze condominiali sia per quelle unifamiliari, con l’obiettivo di evitare abbandoni di rifiuti indifferenziati.

Per informare i cittadini dei quartieri interessati, lunedì 20 luglio, alle 17, si terrà un incontro pubblico nell’aula B1 del Polo Piagge, in via Matteotti 11. Nell’occasione sarà consegnato ai presenti anche il calendario per il ritiro della tessera necessaria ad aprire i nuovi cassonetti.

La distribuzione delle tessere avverrà allo Sportello Ambiente allestito al Centro SMS San Michele degli Scalzi, sul viale delle Piagge, con ingresso da via Fratelli Palme Tausch, al primo piano con ascensore. Lo sportello sarà attivo dal 20 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 30 settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Per ritirare la tessera sarà necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero verde Geofor 800 959095 o collegandosi al sito www.geofor.it/pisa. Al momento del ritiro occorrerà presentare un documento d’identità dell’intestatario dell’utenza TARI. In caso di ritiro per conto di terzi serviranno anche delega e documento del delegante.

Tra le novità c’è anche la possibilità di aprire i cassonetti tramite smartphone, oltre che con la tessera, scaricando l’app SIGMA GEOFOR e inserendo le credenziali riportate sulla tessera.

Chi non fosse ancora iscritto alla TARI dovrà attivare l’iscrizione tramite SEPI, in via Battisti 53, telefonando al numero 050 7062 o attraverso lo sportello online. Successivamente sarà possibile richiedere la tessera a Geofor scrivendo a tessere@geofor.it.

Last modified: Luglio 15, 2026