Università di Pisa e Pala Todisco insieme per la valorizzazione del territorio

PISA – Firmato un accordo quadro tra l’Università di Pisa e Pala Todisco s.r.l per promuovere iniziative nei campi della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio. Il protocollo è stato siglato il 28 novembre al Pala Todisco a San Giuliano Terme dal rettore Riccardo Zucchi e Donato Antonio Todisco, presidente del Gruppo Todisco.

L’accordo, della durata di quattro anni, prevede l’utilizzo degli spazi del Pala Todisco per attività istituzionali, eventi scientifici, seminari e cerimonie dell’Ateneo, in particolare del Rettorato e del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). La struttura metterà a disposizione dell’Università quattro giornate all’anno per iniziative di carattere accademico e culturale, oltre a collaborare all’organizzazione di eventi e tirocini. La struttura sarà fruibile per tutti i dipartimenti dell’Università di Pisa a tariffe agevolate.

L’atto sancisce una collaborazione stabile tra l’Università di Pisa e la Pala Todisco s.r.l., la società che ha realizzato il centro congressi di San Giuliano Terme, con l’obiettivo di integrare le competenze scientifiche e formative dell’Ateneo con quelle organizzative e gestionali della struttura.

“Questo accordo – ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi – rappresenta un esempio concreto di sinergia tra università e impresa nel segno dello sviluppo sostenibile. La collaborazione con una realtà come la Pala Todisco ci consente di ampliare le opportunità per docenti e studenti e di rafforzare la nostra presenza nel territorio, favorendo la crescita culturale, economica e sociale della comunità pisana e del comprensorio di San Giuliano“.

“Siamo orgogliosi di mettere il Pala Todisco al servizio della conoscenza e della crescita del territorio – ha detto Donato Antonio Todisco – Crediamo fortemente nel valore della collaborazione con l’Università di Pisa e nell’impatto positivo che insieme potremo generare per la comunità e per le nuove generazioni“.

