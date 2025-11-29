Written by Novembre 29, 2025 3:41 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

Università di Pisa e Pala Todisco insieme per la valorizzazione del territorio

PISA – Firmato un accordo quadro tra l’Università di Pisa e Pala Todisco s.r.l per promuovere iniziative nei campi della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio. Il protocollo è stato siglato il 28 novembre al Pala Todisco a San Giuliano Terme dal rettore Riccardo Zucchi Donato Antonio Todisco, presidente del Gruppo Todisco.

L’accordo, della durata di quattro anni, prevede l’utilizzo degli spazi del Pala Todisco per attività istituzionali, eventi scientifici, seminari e cerimonie dell’Ateneo, in particolare del Rettorato e del Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). La struttura metterà a disposizione dell’Università quattro giornate all’anno per iniziative di carattere accademico e culturale, oltre a collaborare all’organizzazione di eventi e tirocini. La struttura sarà fruibile per tutti i dipartimenti dell’Università di Pisa a tariffe agevolate. 

L’atto sancisce una collaborazione stabile tra l’Università di Pisa e la Pala Todisco s.r.l., la società che ha realizzato il centro congressi di San Giuliano Terme, con l’obiettivo di integrare le competenze scientifiche e formative dell’Ateneo con quelle organizzative e gestionali della struttura.

Questo accordo – ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi – rappresenta un esempio concreto di sinergia tra università e impresa nel segno dello sviluppo sostenibile. La collaborazione con una realtà come la Pala Todisco ci consente di ampliare le opportunità per docenti e studenti e di rafforzare la nostra presenza nel territorio, favorendo la crescita culturale, economica e sociale della comunità pisana e del comprensorio di San Giuliano“.

Siamo orgogliosi di mettere il Pala Todisco al servizio della conoscenza e della crescita del territorio – ha detto Donato Antonio Todisco – Crediamo fortemente nel valore della collaborazione con l’Università di Pisa e nell’impatto positivo che insieme potremo generare per la comunità e per le nuove generazioni“.

