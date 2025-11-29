Raffaele Matteoni (PD): “Approvata a maggioranza la mozione con la quale si chiede l’introduzione del salario minimo di 9 euro l’ora”

Written by admin• 4:35 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULANO TERME – “Il Comune di San Giuliano Terme nell’ultimo consiglio comunale del 28 novembre ha approvato una mozione con la quale si chiede l’introduzione del salario minino di 9 euro l’ora“. afferma Raffaele Matteoni Capogruppo PD San Giuliano Terme

“Questa misura è stata presentata dal gruppo consiliare del Partito democratico e approvata da tutta la maggioranza. Una misura importante , una misura di civiltà e di giustizia sociale definita in consiglio dal Capogruppo del PD Matteoni. Con questo documento il Comune si impegna a verificare che i contratti nelle procedure di gara con il Comune di San Giuliano Terme prevedano un trattamento retributivo minimo di 9 euro l’ora. Con questo documento l’amministrazione comunale di San Giuliano è tra le prime in Italia a dotarsi di un provvedimento che tutela il lavoro e la dignità delle persone come ricordato nell’intervento del Consigliere Garfagnini del PD. Una congrua retribuzione associata a condizioni di sicurezza idonee infatti costituiscono una prerogativa imprescindibile per garantire giustizia sociale di cui ogni lavoratore ha diritto così come riconosciuto dalla carta costituente. Un impegno importante che vede ancora una volta l’amministraIine comunale sensibile a un tema sentito come quello del lavoro“, conclude Matteoni .

Last modified: Novembre 30, 2025