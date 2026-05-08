Università di Pisa, aperte le selezioni per il Servizio Civile Regionale: disponibili 59 posti

Written by Redazione• 1:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Università di Pisa apre le selezioni per il Servizio Civile Regionale della Toscana, con 59 posti disponibili in progetti dedicati ai servizi per gli studenti, ai musei, alle biblioteche, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo.

L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che, al momento della domanda, non siano occupati. Il servizio avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, e prevede un contributo mensile di 507,30 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026 attraverso il portale della Regione Toscana. Informazioni complete e bando sono disponibili sul sito dell’Università di Pisa.

Tra i progetti attivati figurano attività di accoglienza e orientamento per gli studenti, supporto ai servizi bibliotecari e archivistici, valorizzazione dei musei universitari e del patrimonio culturale, oltre a iniziative legate alla sostenibilità ambientale, alla ricerca e alla promozione della pace.

I posti disponibili sono distribuiti in numerose strutture dell’Ateneo, tra cui il Museo di Storia Naturale, l’Orto Botanico, il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Centro “Enrico Avanzi”, il CISP – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace e diversi dipartimenti universitari.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Maggio 8, 2026