Written by Maggio 8, 2026 2:17 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Abbattuto un pino alla scuola Pertini per motivi di sicurezza

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PISAIl Comune di Pisa ha disposto l’abbattimento di un pino domestico situato nell’area scolastica della scuola Pertini, in via Pertini. L’intervento è programmato per lunedì 11 maggio ed è stato deciso per garantire la sicurezza pubblica.

La decisione arriva dopo una verifica tecnica specialistica effettuata il 5 maggio dai tecnici di Euroambiente, società incaricata della manutenzione del verde pubblico cittadino. Dall’ispezione è emerso che la pianta risultava completamente priva di vitalità, classificata quindi come “morta in piedi”.

Per questo motivo i tecnici hanno raccomandato l’abbattimento dell’albero, ritenuto necessario per evitare possibili cedimenti improvvisi e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini che frequentano l’area.

Last modified: Maggio 8, 2026
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