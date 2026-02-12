Università di Pisa, aperte le iscrizioni a “IncontraInformatica”

PISA- Sono aperte le iscrizioni a IncontraInformatica, la giornata di orientamento del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. L’iniziativa si svolgerà lunedì 16 marzo e lunedì 20 aprile nella sede di Largo Bruno Pontecorvo.
L’evento è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e offre un’occasione concreta per conoscere da vicino la vita universitaria e i corsi di laurea.
Il programma, identico per entrambe le date, prevede lezioni, presentazione dell’offerta formativa, incontri con docenti e studenti e tavole rotonde sulle prospettive professionali. Nel pomeriggio è in programma una passeggiata nel centro storico con i tutor del Dipartimento fino al Museo degli Strumenti per il Calcolo (via Nicola Pisano), con visita guidata e seminario dal titolo “Come funzionano le piattaforme di streaming”. Pausa caffè e pranzo sono offerti dal Dipartimento.
Per partecipare è necessario compilare il modulo online.
Scadenze iscrizioni:
- per il 16 marzo: entro lunedì 9 marzo
- per il 20 aprile: entro giovedì 2 aprile
L’iniziativa è realizzata con fondi PNRR e la partecipazione è riconosciuta nell’ambito dell’orientamento attivo scuola–università (DM 934/2022).Last modified: Febbraio 12, 2026