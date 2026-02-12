Via Cattaneo, apre una nuova escape room hi-tech

Written by admin• 10:59 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Nuova vita per il fondo commerciale di via Carlo Cattaneo 111: da mercoledì 18 febbraio alle 16.30 aprirà la prima escape room Cronos nel centro di Pisa.

Lo spazio, di circa 180 mq, ospiterà quattro stanze di fuga 4.0.

Fin dall’inaugurazione saranno attive due esperienze inedite per la Toscana: Frankenstein, dove i giocatori dovranno completare la creazione del celebre mostro, e Jungle Game, avventura adatta anche a bambini e ragazzi. Per l’estate 2026 sono previste L’Esorcista e Psycho Hospital 1969.

Le stanze offriranno scenografie immersive ed enigmi da risolvere in 60 minuti, grazie a un mix di tecnologia, logica e lavoro di squadra. Il team, tutto under 30, sarà guidato dal fondatore del franchising Cronos, Alberto D’Annibale.

Last modified: Febbraio 12, 2026