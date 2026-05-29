Unipi verso lo “Smoke Free Campus”: stop al fumo entro il 2028

Written by Redazione• 2:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un Ateneo libero dal fumo entro il 2028. È l’obiettivo rilanciato dall’Università di Pisa in occasione del 31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo, si inserisce nell’ambito dell’Obiettivo 3 dell’Agenda ONU 2030, “Salute e Benessere”, e prevede un percorso progressivo per arrivare a un Ateneo completamente smoke free, negli spazi interni ed esterni.

Il primo passo è il progetto “Segnali di Fumo”, che individua aree fumatori dedicate, collocate lontano dalle zone di passaggio, dagli ingressi e dagli spazi comuni più frequentati. Le aree attualmente attive sono nove e si trovano presso i poli delle Piagge, Economia, Pontecorvo, Porta Nuova, Scienze della Terra e Chimica.

Il progetto unisce salute e sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con la start-up Human Maple, i filtri di sigarette e dispositivi a tabacco riscaldato raccolti nei posacenere Ciggy delle nuove aree fumo vengono rigenerati e trasformati in materiali isolanti ed ecosostenibili, utilizzabili ad esempio per imbottiture nell’abbigliamento.

“Diventare uno Smoke Free Campus entro il 2028 significa promuovere una cultura della salute e della prevenzione all’interno dell’Ateneo – sottolinea Anna Solini, docente di Medicina interna dell’Università di Pisa e referente Salute della CoSA –. Per questo abbiamo scelto di affiancare alle misure organizzative anche strumenti concreti di supporto per chi desidera smettere di fumare”.

Il percorso prevede anche un approfondimento sulla diffusione del tabagismo nella comunità universitaria, incontri dedicati agli studenti, sessioni pratiche con strategie utili per smettere di fumare e un monitoraggio nel tempo.

“Verso un Ateneo Smoke Free 2028 è un progetto che unisce salute, rispetto e sostenibilità – afferma Elisa Giuliani, prorettrice per la Sostenibilità e l’Agenda 2030 e presidente della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo –. Con ‘Segnali di Fumo’ vogliamo compiere un primo passo, spostando il fumo in aree esterne dedicate e circoscritte, lontane da ingressi, uscite, porticati, finestre, prese d’aria e piccoli chiostri dove, in base alla Legge Sirchia, il fumo è vietato anche all’aperto”.

L’obiettivo, aggiunge Giuliani, è rendere gli spazi universitari più salubri, vivibili e rispettosi di tutta la comunità accademica, puntando entro il 2028 a un Ateneo completamente libero dal fumo.

Il progetto punta anche a promuovere un cambiamento culturale, soprattutto tra le giovani generazioni, contrastando la normalizzazione del consumo di tabacco, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato.

Last modified: Maggio 29, 2026