Estate Bientinese, oltre 35 eventi da maggio a settembre

Written by Redazione• 1:53 pm• Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – Un’intera estate per vivere il paese, sostenere il tessuto locale e creare occasioni di incontro per tutte le età. Torna l’Estate Bientinese, la rassegna di eventi che accompagnerà i prossimi mesi con un calendario diffuso tra musica, spettacoli, cultura, sport, iniziative per bambini e momenti di socialità.

Il programma nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, volontariato e realtà del territorio. Dal 30 maggio al 27 settembre sono previsti oltre 35 appuntamenti, con iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare tutto il territorio comunale.

Tra gli eventi in calendario feste a tema, dalla latinoamericana alla serata hippie fino ad Aperikokomero, concerti con Gianmarco Bagutti e tributi a Battisti e agli Abba, rassegne culturali e sportive, spettacoli teatrali, escursioni, tra cui la tradizionale “Lucciolata”, la festa dei commercianti e la XXXIV edizione del Palio di San Valentino.

“L’Estate Bientinese rappresenta molto più di un semplice calendario di eventi – dichiara il sindaco Dario Carmassi –. È la volontà di costruire un paese vivo e partecipato anche nei mesi estivi, grazie all’impegno delle tante realtà locali che hanno scelto di fare rete per dare vita a un programma capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori”.

“Dietro questa rassegna c’è un grande lavoro di squadra – aggiunge Alessandro Cai, vicesindaco con delega al commercio – costruito con l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione e intrattenimento, ma anche di valorizzare il paese nella sua interezza e sostenere il commercio locale attraverso eventi diffusi su tutto il territorio comunale”.

Cai rivolge infine un ringraziamento alle associazioni, agli uffici comunali e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del programma.

Last modified: Maggio 29, 2026