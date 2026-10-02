Una targa in Consiglio Comunale per ricordare Fabrizio Ferri. Via libera all’unanimità

Written by Redazione• 1:19 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Una targa per ricordare Fabrizio Ferri, ex vicepresidente del consiglio comunale oltreché consigliere di Fratelli d’Italia, scomparso il 19 giugno scorso, all’età di 46 anni. Sarà apposta lì nella sala consiliare, “quale segno di riconoscenza per il contributo reso all’ente, la sua correttezza la passione civile e l’attenzione verso i cittadini” come recita il testo della mozione presentata da Francesco Macchiarulo, amico di Ferri e capogruppo di FdI.

Un atto dovuto che, forse, non sarebbe neppure una notizia se non fosse per il modo in cui si è arrivati alla decisione. Perché la mozione non è stata solo approvata all’unanimità, ma anche sottoscritta da tutti i consiglieri comunali, uniti nel ricordo di Fabrizio Ferri.

Emblematiche al riguardo le parole del Sindaco Matteo Cecchelli: “Fabrizio per me è stato anche un amico fin dai tempi delle scuole medie, ma soprattutto è stato una persona per bene, che nel suo impegno, in consiglio comunale come nella parrocchia di Ghezzano ha sempre messo davanti a tutto il bene della comunità – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli-. Persone del genere sono un esempio di reale e profondo impegno civico ed è, non solo giusto ma anche doveroso, che il Comune ne preservi il ricordo e la memoria nella sala consiliare, quella che Fabrizio ha frequentato a lungo e anche la più rappresentativa di un’amministrazione comunale”.

“Credo che quanto avvenuto, rappresenti un grande riconoscimento da parte di tutto il consiglio comunale nei confronti di un collega e, per tanti, di un vero amico, quale è stato Fabrizio Ferri.- aggiunge il capogruppo di FdI Francesco Macchiarulo-. La mozione che ho presentato è un atto di profonda riconoscenza nei suoi confronti: sentivo di doverglielo, con tutto il cuore, per il suo impegno, la serietà e il senso di responsabilità. Ma la soddisfazione maggiore è stata vedere che tutti i consiglieri presenti, sia di minoranza che di maggioranza, non solo hanno votato a favore della mozione, ma hanno anche voluto sottoscriverla. In quel momento non ho visto differenze tra gruppi politici né idee divergenti, ma soltanto un gruppo di donne e uomini uniti da un unico sentimento e da un pensiero condiviso – ha concluso Macchiarulo-. Fabrizio Ferri, ancora una volta, è riuscito, anche se per poco tempo, a unire tutti noi consiglieri in un unico pensiero e in una decisione comune.”

Last modified: Ottobre 2, 2026