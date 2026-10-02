Calci, il mercato torna “a casa”: dal 7 ottobre banchi in piazza del Poggio

Written by Redazione• 1:53 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

Trasferimento definitivo nella sede storica dopo sperimentazioni e confronti pubblici. Tornano libere via Roma e piazza Cavallotti.

CALCI – Il mercato del mercoledì torna nella sua piazza storica. Dal 7 ottobre i banchi lasceranno via Roma per trasferirsi definitivamente in piazza del Poggio, conosciuta anche come “Piazza del Mercato”.

La decisione dell’amministrazione comunale arriva dopo diverse fasi sperimentali e confronti pubblici con cittadini, commercianti e associazioni di categoria degli ambulanti. A sostegno del ritorno nella sede originaria sono state consegnate anche centinaia di firme. Il trasferimento figurava inoltre tra gli impegni elettorali della coalizione di maggioranza.

Il mercato resterà in pieno centro, con uno spostamento di appena una decina di metri, ma la nuova disposizione consentirà di liberare piazza Cavallotti e via Roma, collegamento importante tra le principali zone del paese. Un cambiamento che faciliterà gli spostamenti del mercoledì mattina verso la Pieve, dove si trovano scuola dell’infanzia, farmacia, Polizia Municipale, Misericordia e ufficio postale, oltre alle attività commerciali di via XX Settembre.

In piazza del Poggio i banchi saranno più raccolti, con l’obiettivo di rendere il mercato più riconoscibile e funzionale.

«Siamo convinti che un mercato più razionale e più funzionale sarà un beneficio sia per la cittadinanza sia per le attività fisse e del commercio ambulante», sottolinea la sindaca Valentina Ricotta. «Allo stesso tempo si libera via Roma, recentemente riqualificata, che è un collegamento fondamentale fra le due zone principali del paese».

La sindaca ringrazia l’assessora Antonella Labruzzo, gli uffici comunali e le associazioni di categoria per il lavoro e la collaborazione che hanno accompagnato il percorso.

Last modified: Ottobre 2, 2026