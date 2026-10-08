Trentatré artisti per la solidarietà: a Pisa una mostra a sostegno dei malati oncologici

Written by Redazione• 3:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Inaugurazione sabato 10 ottobre alle 17.30 allo Studio Gennai di via Bovio. Il ricavato sarà destinato all’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”.

PISA – Trentatré artisti donano le proprie opere per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie. È l’iniziativa del neonato Gruppo Pisano per l’Arte, che sabato 10 ottobre alle 17.30 inaugurerà una mostra allo Studio Gennai di Arte Contemporanea, in via Bovio 4/6. L’esposizione resterà aperta per tre settimane e il ricavato sarà destinato all’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”.

Patrocinata dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Pisa, la mostra rappresenta il primo passo concreto di un progetto nato dall’idea dell’architetto e pittore Marco Sereni, sostenuto da un gruppo di artisti e studiosi guidato dal professor Ilario Luperini.

«Questa mostra esprime una creatività diffusa che vede artiste e artisti dalla lunga e prestigiosa carriera accanto ad altri che stanno intraprendendo percorsi altrettanto importanti e impegnativi», spiega Luperini. Le opere offrono una varietà di stili e tecniche e propongono una riflessione sul rapporto tra arte del passato, arte contemporanea ormai storicizzata ed esperienze in corso.

Tra gli espositori figurano Andrea Gabbriellini, Siberiana Di Cocco, Delio Gennai, Laura Venturi, Daniela Maccheroni, Enrico Serraglini e Marco Sereni.

Il sostegno raccolto contribuirà a rafforzare le attività dell’associazione. «Le donazioni derivanti da questa significativa iniziativa ci aiuteranno a intensificare ed estendere le attività di sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari, consentendoci di mettere a loro disposizione l’intervento di professionisti da noi remunerati», afferma il presidente, professor Marco Rossi, ringraziando il Gruppo Pisano per l’Arte.

«Siamo certi che il cuore dei pisani e di tutti i cittadini non si tirerà indietro, e li aspettiamo alla mostra», conclude Sereni.

Durante le tre settimane di esposizione saranno organizzate anche letture e performance.

Last modified: Ottobre 8, 2026