Una targa a Daniele Meucci dal Consiglio Regionale della Toscana nella “sua” Cascina

Written by Redazione• 5:02 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Sport

CASCINA – Il consiglio regionale della Toscana ha premiato, per mano del vicepresidente Antonio Mazzeo, il forte podista cascinese Daniele Meucci “per la straordinaria carriera e per aver rappresentato con talento, impegno e passione la Toscana ai massimi livelli dell’atletica”.

La cerimonia si è svolta nella sala del consiglio comunale di Cascina, città di nascita e di residenza di Meucci, alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, dell’assessora allo sport Francesca Mori e del presidente del consiglio comunale Ivo Paddeu. “Voglio ringraziare davvero Daniele per aver portato in alto il nome della Toscana e di Cascina, oltre che dell’Italia, a livello nazionale ed internazionale – ha detto Antonio Mazzeo –. C’è stato un momento, per la nostra atletica, di buio molto grande. In quegli anni eri uno dei pochi che riusciva a vincere qualche medaglia, a farci gioire, a farci sognare. La maratona è tra le competizioni dell’atletica quella più bella, perché mette insieme la capacità di saper gestire fatica, testa, gambe, cuore, la capacità di allenamento profondo”. Per Meucci, che ha appena compiuto 41 anni, si avvicina il momento del ritiro dall’attività agonistica. “Questa targa – ha aggiunto Mazzeo – è un riconoscimento per dirti grazie per quello che hai fatto in questi anni e per come lo hai fatto, perché ci sono tanti modi per stare nello sport. Mi auguro che questo possa essere anche il modo per chiederti un impegno sul territorio ancora più forte per le ragazze e i ragazzi, farli avvicinare allo sport e far capire loro il valore dello sport. Ringrazio davvero il sindaco per aver voluto questo momento qui, nella casa delle cascinesi e dei cascinesi”.

Per i cascinesi non è insolito veder sfrecciare Daniele Meucci per le strade di casa durante i suoi allenamenti, come ha ricordato il sindaco Michelangelo Betti. “Tre anni fa abbiamo consegnato un riconoscimento comunale. E dopo gli Europei di Birmingham ci è sembrato doveroso avanzare una richiesta per un riconoscimento regionale alla carriera di Daniele e siamo stati lieti che il Consiglio Regionale della Toscana abbia accolto tale richiesta. Meucci non ha vinto solo il titolo europeo di maratona, ma ha avuto tanti piazzamenti come primo degli italiani alla maratona di New York, solo per citare quella più nota, risultando forse uno degli atleti nell’atletica leggera che più a lungo ha vestito la maglia azzurra: ben 20 anni, un motivo di orgoglio per il nostro territorio. Per questo mi unisco ai ringraziamenti a Daniele Meucci per tutto ciò che ha fatto”.

Prima maglia azzurra nel 2006 agli Europei di Göteborg nei 10.000 metri: da lì è partita una carriera costellata di tanti successi e grandi soddisfazioni. Non solo il titolo europeo nella maratona (2014), ma anche la partecipazione a tre Olimpiadi e il personale ottenuto a 39 anni. “Non posso far altro che ringraziarvi per la targa e per queste parole – ha concluso Daniele Meucci –. Sono sincero: non mi aspettavo questo riconoscimento. Un po’ mi fa sentire ‘vecchio’, perché 20 anni di carriera sono tanti. Però è il bello dello sport e d’altronde la vita è questa: gli anni passano e bisogna saperlo accettare. Quindi ora devo accettare che ho quasi finito e magari mi concentrerò sul promuovere lo sport tra i giovani. Mi piacerebbe vedere i giovani iniziare a correre, a fare sport, a fare quello che ho fatto io: sarebbe una bella soddisfazione perché effettivamente in questi 20 anni speravo di veder crescere qualche ragazzo, invece mi son trovato sempre da solo a correre. Vi ringrazio, mi ha fatto tantissimo piacere ricevere questo premio, è stato un bel regalo di compleanno”.

Last modified: Ottobre 8, 2026