Maltempo, allerta gialla in Toscana fino alle 14 di venerdì 9 ottobre

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Attualità

Resta arancione fino alle 17 di giovedì 8 ottobre nelle zone nord-occidentali e centrali. Possibile una nuova intensificazione dei fenomeni in serata e nella notte.

PISA – Prosegue l’instabilità sulla Toscana, con la possibilità di nuovi temporali in serata e durante la notte. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

Il codice arancione è confermato fino alle 17 di oggi, giovedì 8 ottobre, nelle zone della Toscana nord-occidentale e centrale interessate dal provvedimento. Dal pomeriggio di oggi e fino alle 14 di domani, venerdì 9 ottobre, sarà invece in vigore l’allerta gialla su tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Pisa.

A determinare il maltempo è l’area depressionaria presente sul mar Ligure. Lo scenario resta caratterizzato da elevata incertezza previsionale, con fenomeni che potranno risultare localmente anche intensi.

I dettagli sulle zone interessate e le indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo della Regione Toscana.

Last modified: Ottobre 8, 2026