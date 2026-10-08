Gli organi di Puccini, a Pisa concerto gratuito con Manuel Tomadin

Written by Redazione• 3:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 9 ottobre alle 21 nella chiesa di Sant’Anna. La rassegna prosegue domenica a Mutigliano, nel territorio lucchese, con Marian Polin.

PISA – Un organo storico e un programma che intreccia Puccini, Rossini e Haydn: venerdì 9 ottobre alle ore 21, nella chiesa di Sant’Anna a Pisa, arriva Manuel Tomadin, protagonista del nuovo appuntamento con “Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa”. La rassegna, organizzata dall’associazione Toscana Classica, celebra il rapporto tra il compositore lucchese e la tradizione organistica. L’ingresso è libero.

Tomadin, organista italiano tra i più premiati a livello internazionale e docente al Conservatorio di Trieste, suonerà lo strumento realizzato da Nicomede Agati nel 1850. In programma pagine di Ponchielli, Rossini, Haydn, Spergher e Giacomo Puccini. Specialista della prassi esecutiva rinascimentale e barocca, il musicista svolge un’intensa attività concertistica in Italia e in Europa.

Il secondo appuntamento del fine settimana sarà domenica 11 ottobre alle 17.30, nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Mutigliano, nel territorio lucchese. Qui Marian Polin farà risuonare l’organo costruito nel 1784 da Michelangelo Crudeli, legato ai primi passi di Puccini come organista, ricordati dal compositore in una lettera all’amico Alfredo Caselli. Il programma comprende musiche di Bach, Vivaldi, Frescobaldi, Marcello, Muffat e Puccini, in un percorso tra scuola italiana e tradizione mitteleuropea. Anche questo concerto sarà gratuito.

La rassegna riscopre un aspetto meno conosciuto della formazione pucciniana: il recente ritrovamento di circa sessanta composizioni organistiche testimonia la ricchezza dell’attività giovanile del musicista, prima della carriera operistica.

Realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio, tra gli altri, dei Comuni di Pisa e Lucca e del Centro Studi Giacomo Puccini, la manifestazione ha la direzione artistica di Giuseppe Lanzetta e il coordinamento artistico di Gabriele Giacomelli. Informazioni sul sito www.toscanaclassica.com o al numero 055 783374.

Last modified: Ottobre 8, 2026