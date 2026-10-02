Città del Teatro. Da Ambra Angiolini a Elio Germano: Cascina alza il sipario su una stagione per tutti

Written by Redazione• 1:01 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Alla Città del Teatro prosa, musica, comicità e appuntamenti per famiglie. Tra gli ospiti anche Marco Paolini, Rocco Papaleo ed Emma Dante.

CASCINA – Grandi protagonisti della scena italiana, concerti, comicità e spettacoli per tutte le generazioni. La Città del Teatro presenta la stagione 2026-2027, organizzata dalla Fondazione Sipario Toscana: un cartellone che affianca alla prosa percorsi dedicati alla musica, alla divulgazione, alle famiglie e alla formazione.

«Se dovessi individuare una parola capace di tenere insieme questa stagione, sarebbe “incontro”», spiega il direttore artistico Francesco Cortoni, richiamando il dialogo tra artisti e pubblico, generazioni, scuole e linguaggi diversi.

La stagione serale si aprirà il 12 novembre con Ambra Angiolini, protagonista e regista di La misteriosa scomparsa di W, testo di Stefano Benni con composizione sonora di Dardust. Seguiranno Iaia Forte con Il Viale del tramonto il 4 dicembre, Paolo Kessisoglu tra i protagonisti di Closer il 9 gennaio e Cristiana Capotondi con L’Attrice il 16 gennaio.

Il programma proseguirà con Mario Perrotta il 30 gennaio, Carrozzeria Orfeo il 6 febbraio e Marco Paolini, che il 12 febbraio porterà in scena Bestiario idrico. Il 20 febbraio sarà la volta di Elio Germano e Teho Teardo con La guerra com’è, mentre il 27 febbraio arriverà Sotterraneo con Il fuoco era la cura. In cartellone anche Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con Indovina chi viene a cena? il 13 marzo e Rocco Papaleo con Scheda bianca, tratto da Saramago, il 13 aprile. Chiusura il 4 maggio con Emma Dante e In cerca dei sei personaggi, nuovo lavoro da Pirandello in anteprima toscana.

Teatro, arte e scienza si incontreranno nella rassegna “Art View”: apertura il 14 novembre con Arlecchino di Zaches Teatro, poi Monet. Una vita a colori con Marco Goldin e le musiche dal vivo di Remo Anzovino e Daniela Savoldi il 20 novembre. Il 28 novembre arriverà Fratello Sole, Sorella Luna, ispirato al film di Franco Zeffirelli. Il 21 gennaio Giovanni Storti e Stefano Mancuso saranno insieme in Lunga vita agli alberi, con la regia di Arturo Brachetti.

Due i percorsi fuori abbonamento. “Free Style” proporrà, tra gli altri, Dire Straits Reload, Pink Floyd History, Shamzy, Bobo Rondelli e Nico Gori, Oblivion, gospel e musical. Jonathan Canini sarà protagonista il 27, 29, 30 e 31 dicembre, mentre Ale & Franz arriveranno il 6 aprile con Capitol’ho.

La rassegna “I nostri amici cantautori” partirà invece il 17 ottobre con i Musici di Francesco Guccini. Seguiranno Raiz e Solis String Quartet con un omaggio a Pino Daniele il 24 ottobre, Petra Magoni e Mauro Ottolini il 13 febbraio, Danilo Rea con un concerto dedicato a Fabrizio De André il 6 marzo e Paolo Jannacci il 10 aprile.

Spazio anche ai più piccoli: “Domenica a Teatro” si inaugurerà il 18 ottobre con I Musicanti di Brema e accompagnerà le famiglie fino a marzo. Alla programmazione scolastica si aggiungeranno i corsi della nuova Accademia Sipario, con teatro, canto, scrittura drammaturgica e masterclass. Previsti inoltre incontri con gli artisti e iniziative riservate ai possessori della card Amici del Teatro.

La stagione è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Cascina e Fondazione Pisa. Programma completo su www.lacittadelteatro.it, prevendite su TicketOne e in teatro, in via Tosco Romagnola 656. Informazioni: 050 744400, biglietteria@lacittadelteatro.it.

Francesco Cortoni, foto di Mauro Boni

Last modified: Ottobre 2, 2026