Written by Marzo 21, 2026 2:58 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupo” al Museo della Grafica a Pisa

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PISA – In attesa delle festività pasquali il Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi in Lungarno Galilei a Pisa. organizza le attività per famiglie: “UNA CURIOSA STORIA DI AMICIZIA: FRANCESCO E IL LUPODomenica 29 marzo 2026 alle ore 15:30 

Un lupo temuto da tutti può diventare amico dell’uomo? Scopriamolo insieme leggendo ad alta voce questa avvincente storia. A seguire la realizzazione di un’opera creativa.

Maggiori informazioni: museodellagrafica.sma.unipi.it/2026/03/pasqua/

Last modified: Marzo 21, 2026
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