“Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupo” al Museo della Grafica a Pisa

PISA – In attesa delle festività pasquali il Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi in Lungarno Galilei a Pisa. organizza le attività per famiglie: “UNA CURIOSA STORIA DI AMICIZIA: FRANCESCO E IL LUPO” Domenica 29 marzo 2026 alle ore 15:30
Un lupo temuto da tutti può diventare amico dell’uomo? Scopriamolo insieme leggendo ad alta voce questa avvincente storia. A seguire la realizzazione di un’opera creativa.
Maggiori informazioni: museodellagrafica.sma.unipi.it/2026/03/pasqua/Last modified: Marzo 21, 2026