Imprevista interruzione idrica nel comune di Montopoli in Val d’Arno

Written by Redazione• 3:43 pm• Montopoli in Val d'Arno

PISA – Acque comunica che, a causa di un guasto, provocato da terzi, sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Val d’Arno sabato 21 marzo, è in corso un’interruzione idrica a Angelica, Capanne e San Romano Alto e Basso.

I tecnici di Acque sono già sul posto per eseguire l’intervento di riparazione.

Al momento il ripristino del servizio è previsto per le ore 20 di sabato 21 marzo, possibili e significativi prolungamenti i saranno comunicato con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Marzo 21, 2026