Investo Digitale, il progetto di ConfCom presentato al TTG di Rimini: “Innovazione e competenza per rafforzare le imprese”

Written by Redazione• 12:21 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La trasformazione digitale come opportunità concreta di crescita per le imprese e come leva strategica per rafforzare la competitività del sistema economico. Questo il tema al centro di “Investo Digitale”, il progetto promosso da ConfCom a livello nazionale e presentato al TTG Travel Experience di Rimini, in occasione dell’incontro dedicato alle sfide dell’innovazione e alle opportunità offerte dalla digitalizzazione per il mondo delle imprese al quale ha partecipato il direttore generale di ConfCom Pisa e ConfCom Livorno Federico Pieragnoli, che ha visto la presenza tra gli ospiti del Senatore Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica.

“La presentazione di Investo Digitale al TTG di Rimini rappresenta un’importante occasione per ribadire quanto la trasformazione digitale sia ormai centrale per il futuro delle nostre imprese” spiega Pieragnoli. “Il progetto vuole dare una risposta alla necessità di accompagnare le aziende nei processi di trasformazione, mettendo a disposizione strumenti, competenze e servizi capaci di tradurre le opportunità del digitale in risultati concreti. Un tema particolarmente rilevante per le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il 95% del sistema economico e costituiscono l’ossatura del tessuto produttivo italiano”.

“Innovare significa migliorare la propria organizzazione, rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti, rafforzare la competitività e creare nuove opportunità di sviluppo. Il nostro obiettivo è fare in modo che queste opportunità siano accessibili anche alle realtà meno strutturate, che spesso hanno bisogno di essere orientate e accompagnate per individuare le soluzioni più adatte”.

In questo scenario si inserisce l’esperienza maturata da ConfCom a Pisa e Livorno attraverso Spin EDI 5.0, con la realizzazione di 55 assessment gratuiti rivolti alle micro, piccole e medie imprese. “I check-up hanno consentito di analizzare il livello di digitalizzazione delle aziende, gli aspetti legati alla sicurezza e le prospettive di crescita, offrendo agli imprenditori una base concreta per individuare punti di forza, aree di miglioramento e priorità di intervento”.

Particolare attenzione al comparto del turismo e dell’accoglienza nel contesto TTG di Rimini. “In questi settori, la capacità di intercettare nuovi mercati, migliorare ln’esperienza del cliente e valorizzare la propria offerta rappresenta un fattore sempre più determinante. La tecnologia non sostituisce la relazione umana, la qualità dell’ospitalità e la professionalità degli operatori: può, al contrario, rafforzarle e renderle ancora più efficace. Per questo è fondamentale accompagnare le imprese con consulenza qualificata, orientamento e strumenti adeguati, affinché possano affrontare il cambiamento senza perdere la propria identità” conclude Pieragnoli.

Last modified: Ottobre 16, 2026