Gioco online e territorio: cosa cambia per i pisani tra riordino del gioco a distanza e regole toscane contro la ludopatia

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Cultura



PISA – Il dibattito locale sul gioco d’azzardo si misura ancora in sale, slot e sportelli d’ascolto. Il

riordino nazionale del gioco a distanza, però, ha spostato una parte del problema su un terreno dove

i confini comunali non contano: lo smartphone. Per un pisano che gioca da casa la distanza da una

scuola o da un bar è irrilevante, e la sola domanda utile è un’altra.

Il decreto legislativo 41 del 2024 ha riordinato il solo gioco online e ha lasciato fuori la rete fisica, che

resta in attesa di una disciplina propria. Per la raccolta a distanza è seguita una gara: 52 concessioni

assegnate a 46 operatori, secondo l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il 17

settembre 2025. Da novembre 2025, riferisce la stampa di settore, ogni concessionario può gestire

un solo sito. Il perimetro, dunque, si è stretto: chi opera online in Italia lo fa con una concessione

ADM e risponde ai suoi controlli, il resto è fuori mercato.

È qui che il territorio diventa un lettore, più che un regolatore. Un regolamento comunale può

intervenire su una sala di quartiere, ma non può dire a un residente se un sito sia in regola, e per

questo chi cerca siti di casinò online con licenza ADM deve ripartire da criteri verificabili: assistenza in

italiano, strumenti di autoesclusione, regole chiare sui limiti di spesa. Un sito di comparazione come

Online-Casinos.com aiuta a confrontare questi requisiti. Nessun confronto, però, toglie il rischio, ed è

per questo che l’autoesclusione resta il primo presidio per chi sente di perdere il controllo. Funziona

tramite il registro unico gestito da ADM: chi la chiede blocca il proprio accesso su tutti i siti con

concessione per il periodo scelto.

Sul fronte locale il confronto è quello emerso a novembre dalla Commissione sociale sul contrasto al

gioco d’azzardo. Il capogruppo de La città delle persone, Paolo Martinelli, ha lamentato che

l’amministrazione non avesse presentato «un quadro chiaro delle iniziative in corso», limitandosi a

percorsi scolastici e all’apertura di nuovi sportelli di ascolto. Sono rilievi dell’opposizione, ma indicano

dove si concentra il lavoro del Comune: prevenzione e ascolto, non il canale online.

Il canale online, però, a Pisa pesa. Nel 2023 sui canali telematici sono stati spesi 73.237.246,12 euro

per i giochi di abilità, contro 5.960.783,50 euro per il Lotto, secondo i dati dell’Agenzia delle dogane

riportati da La Nazione il 10 gennaio 2025. Alla stessa intervista i ricercatori del Cnr di Pisa spiegano

che sul gioco fisico la situazione cittadina non è critica, mentre è «allarmante il costante aumento dei

giocatori fra i giovani e giovanissimi», sempre più spesso a cavallo tra gaming e scommesse.

La risposta strutturata, per ora, è sul versante sanitario. Società della Salute Pisana e Servizio

dipendenze dell’Ausl Toscana nord ovest hanno avviato il progetto Gio(care) senza Azzar(dare),

finanziato dalla Regione con 152.447 euro per ampliare la rete di interventi contro il gioco d’azzardo

patologico nella Zona Pisana. Il quadro regionale, secondo Toscana Notizie, è il piano 2024-2026, che

mette a disposizione 7.891.000 euro per prevenzione e cura: risorse destinate ai servizi sul territorio,

non al controllo dei siti, che resta una competenza nazionale.

Chi sente di aver perso il controllo, o un familiare che teme per un congiunto, può chiamare il

Telefono Verde 800 558 822, il servizio nazionale dedicato al gioco d’azzardo, oppure rivolgersi al

Serd di Pisa. Il gioco è un’attività per soli maggiorenni.

Last modified: Ottobre 16, 2026