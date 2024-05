Un tifo pisano stratosferico allo “Zini” incita la squadra fino alla fine malgrado la sconfitta

Scritto da admin• 3:42 pm• Pisa SC

CREMONA – Quasi 1.400 tifosi nerazzurri hanno raggiunto Cremona nella giornata del Primo maggio per sostenere la squadra.

di Maurizio Ficeli

Da quelli con i mezzi propri fino a quelli dei Club organizzati, dal Coordinamento di Liana Bandini, al Club Autonomo Nerazzurro di Marco e Sabrina Pavolettoni, fino alla Gradinata di Alessio Pellegrini ed al Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi . Presenti anche il gruppo San Romano, i Pisani al Nord, i Pisani a Roma, il gruppo Ponsacco ed i gruppi della Curva Nord in quanto la trasferta non presentava alcuna restrizione visti i buoni rapporti fra la tifoseria nerazzurra e quella grigiorossa. Bello il colpo d’occhio creato dai circa 1500 supporters nerazzurri nel settore da essi occupato, con striscioni e bandieroni. Tifo sostenuto da ambo le parti e grande accoglienza ai giocatori entrati in campo per il riscaldamento pregara. Inizia la gara con belle coreografie da ambo le parti. “Quando il Pisa scende in campo, sempre batte il mio cuore, ovunque il Pisa seguiremo e lo trascineremo in A” è la rumba del tifo nerazzurro che continua imperterrita “Forza Pisa dai, noi non ti lasceremo mai”. seguita da “Forza nerazzurri canterò, sempre al tuo fianco io sarò, canto, non mi stanco, forza grande Pisa facci un gol”. La squadra trova qualche difficoltà ma l’incitamento per i nerazzurri di Aquilani sale “FORZA PISA LOTTA DA ULTRAS “.



Purtroppo il Pisa subisce al 12′ un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo la consulta del var e del cui tiro se ne incarica di battere Daniel Ciofani che segna l’uno zero per i grigiorossi e per i i nerazzurri la strada si fa in salita ma il tifo pisano non demorde ed alza i decibel del tifo “Segna per noi, la Nord è qui con te”. Bandiere nerazzurro al vento seguite da un incitamento ancora più poderoso. “I nerazzurri Ole, bisogna vincere ole’!!”. I nerazzurri paesano qualche difficoltà ed il tifo pisano capisce la difficoltà e canta ancora più forte “Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è,combattero e lotterò, ora per sempre al tuo fianco sarò”. Si va al riposo con la Cremonese in vantaggio e con i tifosi nerazzurri che cantano “Forza nerazzurri ale’!” Ma la grande fede dei supporters giunti dalla città della Torre Pendente viene ripagata ad inizio secondo tempo quando il Pisa ha un approccio diverso ed è più reattivo e si fa subito pericoloso con il subentrato Arena, e poi conquista il pareggio con D’Alessandro facendo esplodere di gioia i 1500 tifosi nerazzurri che cantano irrefrenabilmente “Forza Pisa facci un gol, fallo per la curva nord, quando in campo scenderai, non ti lasceremo mai, noi saremo sempre qua “. Pisa che potrebbe anche raddoppiare, i tifosi ci credono e gridano ancora “FACCI UN GOL SOTTO LA CURVA”.

Purtroppo a 5′ dal termine il subentrato Coda con una punizione “bomba” dal limite dell’area spiazza imparabilmente Nicolas riportando in vantaggio la Cremonese. Nonostante la mazzata, però, il tifo nerazzurro non conosce sosta e continua ad incitare i propri beniamini. E lo fa fino alla fine malgrado la sconfitta!

Last modified: Maggio 1, 2024