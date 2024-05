Cremonese – Pisa 2-1. Coda decide con una punizione molto dubbio

Scritto da admin• 12:07 pm• Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

D’Alessandro non basta, il Pisa nella ripresa non sfrutta tre quattro occasioni importanti

PISA – Con una punizione dubbia a sei minuti dalla fine la Cremonese batte (2-1) il Pisa allo Zini al termine di una gara che i nerazzurri non avrebbero meritato di perdere. Vantaggio di Ciofani per un rigore assegnato per un contatto veniale dal Var tra Calabresi e Bonaiuto. Inizio ripresa veemente per i nerazzurri che trovano il pari di D’Alessandro giocano meglio ma non sfruttano il buon momento e gli spazi concessi dai Grigiorossi che trovano la zampata da tre punti con il nuovo entrato Coda che risolve la contesa con un calcio di punizione quando mai dubbio concesso per un fallo di Canestrelli al limite dell’area di rigore.



di Antonio Tognoli



PRE GARA. Mister Aquilani sceglie Mlakar al posto di Arena e Moreo unica punta al posto di Bonfanti che parte dalla panchina. Nella Cremonese Stroppa sceglie Ciofani e Coda parte dalla panchina. Sono oltre undicimila gli spettatori sugli spalti dello Zini, 1384 di fede nerazzurra. Arbitra Volpi della sezione di Arezzo. In tribuna c’è il ct della Nazionale Italiana Under 21 mister Nunziata.



IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Cremonese nella classica casacca grigiorossa. Ritmi altissimi ad inizio gara. Moreo va subito al tiro, palla lontana dalla porta difesa da Saro. Primo ammonito del match è Lochoshvili. Succede poco come occasioni da gol ma il gioco è molto vivace. Al minuto 10 Bonaiuto va giù in area dopo un contatto con Calabresi. In un primo momento l’arbitro fischia fallo a favore del Pisa in difesa poi dopo il richiamo al Var assegna il rigore alla Cremonese. Dal dischetto va Ciofani che spiazza Nicolas e porta in vantaggio i Grigiorossi: 1-0. Undicesimo gol di Daniel Ciofani in carriera contro il Pisa. Il Pisa reagisce con un paio di azioni ben costruite dalla riconquista palla dal basso. Alla mezz’ora bella combinazione Moreo – Valoti a destra cross per la testa di Marin che però non trova la porta alzando sopra la traversa. Buona occasione per il Pisa. Caracciolo poco dopo recupera su Falletti dopo la spizzata aerea di Ciofani. Azione decisiva perché Falletti si sarebbe involato da solo verso Nicolas. Gara comunque gradevole con il Pisa pienamente in partita che sta tenendo egregiamente il campo. Il Pisa continua a manovrare bene. D’Alessandro mette in difficoltà spesso la Cremonese sull’ out di destra. Aquilani però sembra non essere soddisfatto della prova dei suoi. Collocolo si aggiunge alla lista dei cattivi per la Cremonese. Sono quattro i minuti di recupero nel primo tempo. Traversone di Beruatto da sinistra per il tentativo di Moreo, ma la palla termina tra le braccia di Saro. Azione insistita al limite dell’area della Cremonese da parte di Esteves e Beruatto il tiro di quest’ultimo viene ribattuto dalla difesa di casa. Il primo tempo si chiude con la Cremonese avanti per 1-0. Decide il rigore trasformato da Daniel Ciofani.



IL SECONDO TEMPO. Arena e Barbieri al posto di Mlakar e Calabresi ad inizio ripresa. Il Pisa parte forte e va subito vicino al gol proprio con Arena che servito da D’Alessandro mette e sedere Saro che respinge con i piedi. Poco dopo Beruatto calcia alto una punizione dal limite. Al minuto 48 Moreo recupera in scivolata una gran palla per D’Alessandro che entra in area e con il destro batte Saro: 1-1. Parità ristabilita e curva ospiti che esplode. Cremonese in difficoltà il Pisa prova a sfruttare il momento positivo. Fiammata dei Grigiorossi al minuto 54 con la botta dalla distanza di Collocolo respinta con i pugni da Nicolas. Palla che termina a sinistra a Quagliata il cui diagonale però non trova pronto Ciofani al centro dell’area di rigore. Insiste la Cremonese con un destro dal limite di Falletti con palla a lato. Il Pisa però non sta a guardare e Marin ruba palla a centrocampo serve Barbieri il quale cross in mezzo e al termine di un insistita azione di D’Alessandro ci prova Valoti con il destro che però termina sull’esterno della rete. Stroppa nel frattempo ha inserito tre giocatori per dare maggiore brio alla squadra a mezz’ora dalla fine. Pisa troppo schiacciato all’indietro però. Quagliata ci prova con il sinistro dal limite, Nicolas con una gran parata devia in calcio d’angolo. Aquilani nel frattempo richiama D’Alessandro e inserisce Matteo Tramoni. Nel frattempo dalla parte opposta Barbieri viene a contatto con Bianchetti in area della Cremonese. L’arbitro lascia correre. L’intervento su Barbieri però è parso essere falloso. Pisa ancora pericoloso con Barbieri che mette in mezzo da destra una splendida palla per Tramoni che non riesce nella deviazione sotto porta. Poco dopo ancora Valoti lancia a rete Matteo Tramoni che questa volta si allunga troppo la sfera. Peccato perché erano due nelle occasioni per portarsi in vantaggio. E’ ancora Pisa al minuto 72 con Matteo Tramoni che ci prova questa volta dai venti metri, Saro blocca a terra la conclusione del numero undici di mister Aquilani. Ultimi due cambi per Stroppa: dentro Coda e Pickel, fuori Ciofani e Collocolo. Nel frattempo problemi per Caracciolo (con ingresso in campo dei sanitari) e Valoti. Dal limite per la Cremonese ci prova Falletti, Nicolas respinge la difesa spazza via. Adesso i grigiorossi si fanno pericolosi, ma il Pisa è ben messo in campo. Al minuto 83 viene ammonito Canestrelli per un fallo dal limite commesso dal numero cinque nerazzurro. Sul punto di battuta Massimo Coda che scavalca la barriera e riporta in vantaggio la Cremonese: 2-1. Magistrale il calcio piazzato di Coda che segna per la terza volta al Pisa nella sua carriera dopo i gol quando vestiva le maglie di Salernitana e Benevento. Restano i dubbi sul fallo di Canestrelli testimoniate dalle immagini. Aquilani richiama Esteves e inserisce Bonfanti nell’ultimo cambio a disposizione. Il Pisa prova a ritrovare il pari. Sono sei i minuti di recupero concessi dall’arbitro. Touré spedisce alto un colpo di testa su cross dalla bandierina di Beruatto. Il Pisa alla ricerca del pareggio presta il fianco al contropiede della Cremonese ma prima Johnsen e poi Sernicola non riescono a chiudere il match con Nicolas che devia in corner. Il Pisa ci prova fino alla fine con Saro che respinge un diagonale di Matteo Tramoni. Finisce 2-1 per la Cremonese.





CREMONESE – PISA 2-1







CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia (58’ Sernicola), Collocolo (75’ Pickel), Castagnetti (58’ Majer), Falletti, Quagliata; Ciofani (75’ Coda), Buonaiuto (58’ Johnsen) . All. Giovanni Stroppa.



PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (46’ Barbieri) Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Esteves (87’ Bonfanti), Marin; D’Alessandro (65’ Tramoni M.), Valoti (80’ Tourè) Mlakar (46’ Arena); Moreo. All Alberto Aquilani.

ARBITRO: Volpi della sezione dí Arezzo

RETI: 12’ Ciofani (rig.), 48’ D’Alessandro (P), 84’ Coda (C).

NOTE: Ammoniti Lochoshvili , Collocolo C), Canestrelli (P), Caracciolo (P), Tramoni M. (P).. Angoli 4-3. Rec pt 4’, st 6’. Spettatori 11.561 di cui 6.033 abbonati, 1384 tifosi ospiti.

Last modified: Maggio 1, 2024