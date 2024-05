L’Angolo della Poesia: Alti e bassi, ma la fede non passa

Scritto da admin• 3:45 pm• Pisa SC

ALTI E BASSI, MA LA FEDE NON PASSA

Vedo Cremona e va subito lì…il pensiero

A quella partita…ed è il due a zero, ed è il due a zero

Alla telecronaca del mitico Aldone

Alla partita della promozione

Si gioca in una giornata di festa

Il Pisa, però, non comincia con la giusta “testa”

Andiamo subito in svantaggio, su calcio di rigore

È dal Var, che ci arriva questo “dolore”

Il primo tempo scorre incolore

I ragazzi sono spenti, non ci mettono ardore

Nella ripresa, però, rientrano con altro piglio

Dentro subito Arena, per mettere scompiglio

Moreo intuisce e recupera una gran palla

D’Alessandro la piazza in rete, con classe, riportandoci a galla

Il Pisa ci crede, tessendo anche delle buone trame

Ma a cinque minuti dallo scadere, arriva un destino infame

Coda entra in campo, e realizza il gol della vittoria

Assalto finale dei nostri…ma non cambia la storia

Alti e bassi, come del resto un po’ tutta la stagione

La fede dei 1300 nerazzurri, però, non passa, nemmeno in questa occasione

