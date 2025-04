Written by admin• 8:07 pm• Pisa SC

PISA – La vittoria del “Rigamonti” ottenuta nel giorno della Festa della Liberazione è un altro mattoncino che porta alla promozione alla massima categoria e a quel sogno che tutti ci meritiamo come ci racconta in rima il nostro Sandro Cartei.

UN SOGNO, CHE TUTTI QUANTI, CI MERITIAMO

Lo Spezia ha pareggiato, contro il battagliero Frosinone

A Brescia, ci aspetta una golosa occasione

Bella ripartenza di Tourè, sulla fascia

Assist per Meister che, al portiere, scampo non lascia

L’arbitro, richiamato al Var, prende un abbaglio

Gol annullato per fallo di Calabresi… un clamoroso sbaglio

Ma niente, quest’anno, ci scalfisce

E poco dopo, il Pisa, ancora colpisce

Flipper impazzito, ma Moreo con il tacco rifinisce

Solita perla di Tramoni, che il Rigamonti, zittisce

Improvvisamente, una grandinata prende tutti di sorpresa

E la gara, per un po’, viene sospesa

Si ricomincia poco dopo, dall’uno a zero

M’immagino ancora grandi cose, e spero

Nel secondo tempo il Brescia ci prova timidamente, ma il Pisa ha spalle forti

Sono partite, queste, delle quali capisci già le sorti

Su un corner, una palla rimane lì, sospesa

Tourè la scaraventa in rete, con rabbia, firmando l’impresa

Non conta niente, il loro gol allo scadere

Niente, ormai, ci può far cadere

Ora, tocchiamo veramente il sogno con mano

Un sogno, che tutti quanti, ci meritiamo

Last modified: Aprile 25, 2025