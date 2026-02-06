“Un po’ per non morire”: al via la Stagione Teatrale 2026 dell’Associazione Teatro Buti

Written by admin• 8:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si intitola “Un po’ per non morire” la Stagione Teatrale 2026 dell’Associazione Teatro Buti: un cartellone che intreccia ironia, resistenza e l’urgenza del teatro come gesto vitale, politico e collettivo.

La stagione si apre domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17, al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, con “Quaderno / Greta Garbo”, progetto di e con Daria Deflorian, tra le voci più significative della scena contemporanea italiana. Lo spettacolo è una lezione-racconto che prende forma dai quaderni di lavoro dell’artista e attraversa materiali e visioni legate a Sovrimpressioni (2021), ultimo lavoro condiviso con Antonio Tagliarini. Al centro emerge la figura di Greta Garbo, evocata non come icona, ma come fantasma di una vita possibile dopo il ritiro dalle scene. Tra autobiografia, passioni letterarie e riflessioni sul fare teatro, Deflorian conduce il pubblico dentro il processo creativo, nel confine sottile tra vita e finzione.

Il cartellone prosegue con un programma che attraversa classici e drammaturgia contemporanea:

In attesa della riapertura del Teatro Francesco di Bartolo, prevista per il 2027, la stagione proseguirà in autunno con HIJOS DE BUDDHA – Studio 1 (4 ottobre) e Come un cane senza padrone dei Motus (27 novembre), omaggio a Pier Paolo Pasolini.

Nel corso del 2026 prenderà inoltre forma LAVATIVE MAGNIFICENZE, nuova produzione per l’infanzia del collettivo Corpicini, ispirata al fumetto Il magnifico lavativo di Tuono Pettinato, con la regia di Dario Focardi.

«Un po’ per non morire è un titolo che unisce ironia e verità – sottolinea l’Associazione Teatro Buti –. Resistere, vivere e lottare attraverso il teatro non è una scelta occasionale, ma una vocazione».

