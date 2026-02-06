Montopoli in Val d’Arno: al 31 dicembre 2025 i residenti sono 11.289

Written by admin• 8:06 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sono 11.289 i residenti del Montopoli in Val d’Arno al 31 dicembre 2025. È quanto emerge dai dati demografici ufficiali, che registrano nel corso dell’anno 65 nuovi nati e 129 decessi, con un saldo naturale negativo di 64 unità. Positivo invece il saldo migratorio: nel 2025 si contano 383 nuovi residenti e 358 cancellazioni, con un incremento di 25 unità.

«Sebbene il dato numerico segni una variazione negativa rispetto all’anno precedente – commenta la sindaca Linda Vanni – è importante leggerlo non come un fenomeno isolato, ma come parte di una dinamica strutturale nazionale di contrazione demografica, che interessa sia i piccoli borghi sia le grandi città».

Il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione rappresentano, secondo l’Amministrazione comunale, elementi fondamentali per orientare le future scelte politiche, in particolare nei settori della scuola e dei servizi educativi. «Questi numeri – prosegue la sindaca – rafforzano la necessità di continuare a investire nelle politiche di sostegno alle famiglie, nelle agevolazioni abitative per i giovani, nel potenziamento dei servizi alla persona e nella valorizzazione del territorio, anche alla luce del saldo migratorio positivo».

Dall’analisi emergono anche alcune curiosità: nel 2025 sono stati celebrati 24 matrimoni, equamente divisi tra 12 civili e 12 religiosi, oltre a 2 unioni civili. Tra i nuovi nati, il nome maschile più scelto è stato Edoardo, mentre per le femmine si registra un ex aequo tra Agata, Aurora, Bianca, Ginevra e Noemi.

Last modified: Febbraio 6, 2026