Un piccolo assiolo messo in salvo dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme

Written by Redazione• 4:51 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Un piccolo assiolo, verosimilmente caduto dal nido durante il fortunale con pioggia e vento all’alba di domenica 26 luglio, è stato ritrovato e messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme, in servizio di protezione civile sul territorio per verificare eventuali problemi e danni legati al maltempo che, fortunatamente, non vi sono stati.

Il piccolo rapace, visibilmente spaurito, è stato notato intorno alle 5.30 dagli agenti in mezzo alla strada e sotto la pioggia battente, a Pappiana, all’altezza dell’incrocio fra le vie di Di Vittorio e Lenin: La pattuglia si è immediatamente fermata e ha rccolto il volaltile mettendolo in salvo e portandolo all’interno del comando di San Giuliano.

Il giovanissimo assiolo, specie protetta della famiglia dei rapaci notturni cui Giovanni Pascoli ha dedicato una celebre poesia, è stato poi affidato ai volontari della Lipu di Livorno.

Nelle foto sopra l’assiolo messo in salvo dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme

Last modified: Luglio 27, 2026