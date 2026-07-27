Written by Luglio 27, 2026 4:51 pm Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

Un piccolo assiolo messo in salvo dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme

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SAN GIULIANO TERME – Un piccolo assiolo, verosimilmente caduto  dal nido durante il fortunale con pioggia e vento all’alba di domenica 26 luglio, è stato ritrovato e messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme, in servizio di protezione civile sul territorio per verificare eventuali problemi e danni legati al maltempo che, fortunatamente, non vi sono stati.

Il piccolo rapace, visibilmente spaurito, è stato notato intorno alle 5.30 dagli agenti in mezzo alla strada e sotto la pioggia battente, a Pappiana, all’altezza dell’incrocio fra  le vie di Di Vittorio e Lenin: La pattuglia si è immediatamente fermata e ha rccolto il volaltile mettendolo in salvo e portandolo all’interno del comando di San Giuliano.

Il giovanissimo assiolo, specie protetta della famiglia dei rapaci notturni cui Giovanni Pascoli ha dedicato una celebre poesia, è stato poi affidato ai volontari della Lipu di Livorno.

Nelle foto sopra l’assiolo messo in salvo dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme

Last modified: Luglio 27, 2026
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