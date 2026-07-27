Litorale pisano, oltre 500mila euro per scogliere, spiagge e difesa della costa

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PISA- Il 29 luglio terminano i lavori alla Cella Milano. Conclusa la prima fase sulle scogliere emerse, nuovi interventi a settembre davanti al Bagno Sardegna.

Oltre 500mila euro per la difesa della costa, la manutenzione delle scogliere e la sistemazione delle spiagge di Marina di Pisa. È il piano di interventi realizzato dal Comune di Pisa negli ultimi mesi, con il contributo della Regione Toscana, in vista della stagione estiva.

Mercoledì 29 luglio termineranno i lavori di manutenzione straordinaria e riprofilatura della “Cella Milano”, il tratto di scogliere sommerse situato tra Marina di Pisa e Tirrenia. È stata invece già completata la prima fase degli interventi sulle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, in un’area demaniale priva di stabilimenti balneari.

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono stati inoltre eseguiti i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia comprese tra piazza Baleari e il tratto immediatamente precedente piazza Sardegna, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità.

«La tutela del litorale è un impegno costante dell’Amministrazione comunale», dichiara il sindaco Michele Conti. «Ogni anno mettiamo in campo risorse importanti per la manutenzione delle spiagge e delle opere di difesa costiera, interventi fondamentali per la sicurezza della costa e la salvaguardia del territorio».

Il sindaco sottolinea che i lavori sono stati programmati per garantire la piena fruibilità delle spiagge e limitare l’impatto dei cantieri sulle attività economiche e turistiche. «Abbiamo lavorato affinché i cantieri fossero organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi, garantendo la convivenza tra lavori, turismo e utilizzo delle spiagge durante tutta la stagione estiva».

Agli interventi strutturali si aggiungono i servizi, tra cui l’affidamento dei presidi di sicurezza nelle spiagge libere di Marina di Pisa.

Cella Milano

I lavori sulla Cella Milano hanno un valore complessivo di 250mila euro, finanziati per metà dal Comune di Pisa e per metà dalla Regione Toscana.

L’intervento ha consentito di ripristinare l’efficienza delle opere di difesa costiera nei punti maggiormente interessati dai fenomeni erosivi. Le lavorazioni sono state eseguite dal mare mediante un pontone, evitando interferenze con la fruizione delle spiagge.

Sono state utilizzate circa 1.600 tonnellate di massi calcarei, con un peso compreso tra 3 e 7 tonnellate, scelti per garantire maggiore resistenza alle mareggiate e stabilità alle scogliere.

I lavori si sono concentrati soprattutto nella parte settentrionale della Cella Milano, dove si erano registrate le maggiori criticità dovute all’erosione e all’abbassamento delle scogliere sommerse. Il tratto meridionale era già stato interessato in passato da interventi analoghi.

Scogliere emerse

È conclusa la prima fase dei lavori sulle scogliere emerse nel tratto tra Roca De Mar e Barbarossa. L’intervento, realizzato da terra, ha previsto il riposizionamento di terra e massi lungo la linea di costa, in corrispondenza del parcheggio compreso tra i due ristoranti.

Le opere hanno permesso di rafforzare la difesa del litorale dalle mareggiate, con benefici anche per gli stabilimenti balneari delle aree limitrofe.

La seconda fase, relativa alle scogliere davanti al Bagno Sardegna, è programmata per la seconda metà di settembre.

L’intervento ha un valore complessivo di 215mila euro, finanziato anche in questo caso in parti uguali dal Comune e dalla Regione.

Spiagge di ghiaia

I lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia, eseguiti tra piazza Baleari e il tratto precedente piazza Sardegna, si sono conclusi tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

L’intervento, del valore complessivo di circa 65mila euro, è stato finanziato dal Comune di Pisa con il contributo della Regione Toscana e ha consentito di rendere più accessibili e fruibili le aree di spiaggia in vista della stagione estiva.

Last modified: Luglio 27, 2026