Contributi alle associazioni sociali, dal Comune di Pisa un bando da 15mila euro

Written by Redazione• 5:01 pm• Pisa, Attualità

PISA- Domande aperte fino al 10 settembre. Il finanziamento massimo sarà di 2mila euro per ciascun progetto.

È stato pubblicato il bando del Comune di Pisa per la concessione di contributi ordinari alle associazioni del territorio attive da almeno due anni nei settori sociale, socioassistenziale e sociosanitario. Per la misura l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 15mila euro.

Il bando è destinato a sostenere attività e iniziative inserite nella programmazione 2026 e realizzate nel territorio comunale, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e l’educazione sociale, sostenere i servizi socioassistenziali e rafforzare le reti territoriali e la partecipazione della comunità.

«Il mondo dell’associazionismo rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità e con questo bando vogliamo continuare a sostenere concretamente le realtà che ogni giorno operano nel sociale, nel socioassistenziale e nel sociosanitario», dichiara l’assessora alle Politiche sociali Giovanna Bonanno.

«Abbiamo destinato 15mila euro alla realizzazione di attività e progetti nel corso del 2026, riconoscendo il valore del lavoro quotidiano svolto dalle associazioni e dai soggetti che contribuiscono alla costruzione di una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone».

Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative di prevenzione e contrasto del disagio e della violenza giovanile, ai percorsi educativi, alle occasioni di socialità e aggregazione dedicate ai giovani e ai progetti di sostegno alla genitorialità.

«Investire sulle nuove generazioni e sulle famiglie significa costruire le basi per il futuro della nostra comunità», aggiunge Bonanno. «Dal 2023 a oggi, comprendendo anche le risorse stanziate con questo bando, sono complessivamente 63mila gli euro destinati alle associazioni sociali e sociosanitarie del territorio».

Potranno accedere ai contributi associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati operanti nei settori interessati, con sede nel Comune di Pisa oppure attivi nel territorio comunale. I richiedenti dovranno essere operativi da almeno due anni e possedere l’atto costitutivo e lo statuto, quando previsti.

Il finanziamento riguarderà iniziative realizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L’importo assegnato sarà determinato in base al numero dei soggetti ammessi e alle risorse disponibili. Il contributo non potrà superare l’80% del budget complessivo del progetto e sarà compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 2mila euro.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per l’eventuale assegnazione di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili successivamente.

Le domande potranno essere presentate dalle 12 di lunedì 27 luglio fino alle 12 di giovedì 10 settembre, esclusivamente attraverso il portale istituzionale del Comune di Pisa, accedendo con credenziali Spid, Cns o Cie.

I progetti saranno valutati da un’apposita commissione sulla base di criteri quali la coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione, la rilevanza territoriale, la capacità di autofinanziamento, la chiarezza della proposta e l’affidabilità organizzativa.

Tutte le informazioni, i requisiti e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito del Comune di Pisa. Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sociale all’indirizzo affari.sociali@comune.pisa.it oppure al numero 050 910214.

Last modified: Luglio 27, 2026